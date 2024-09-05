الناشئين يتطلع لبلوغ نصف نهائي غرب آسيا عبر بوابة العراق

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان- يتطلع المنتخب الوطني لكرة القدم
تحت 17 عاما، لبلوغ الدور نصف النهائي من بطولة غرب آسيا للناشئين بنسختها الحادية عشرة، وذلك عندما يلاقي المنتخب العراقي عند الساعة الثامنة مساء على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب، في ختام مشواره ضمن منافسات الدور الأول من المجموعة الأولى.
وتكفي نتيجة التعادل منتخب
الناشئين من أجل وصوله لنصف النهائي متصدرا عن المجموعة، بعد أن فاز في مباراته الأولى على المنتخب اللبناني بهدف لمثله، فيما سينتظر نتائج بقية المجموعات حال الخسارة للمنافسة على مركز أفضل ثان، على أن ينتظر حال فوزه تحديد منافسيه بعد ختام الدور الأول غدا عبر المجموعة الثالثة.
ويملك "الناشئين" حظوظا قوية في التقدم والمنافسة على اللقب تحت قيادة المدرب الوطني عبد الله القططي، بعد أن أظهر قدرته في اللقاء الأول على تقديم شيء، والاستفادة من عامل الأرض أملا بتكرار إنجاز العام 2022، حيث حقق المنتخب الوطني وقتها اللقب الأول والوحيد له تحت قيادة القططي أيضا وفي الأراضي الأردنية.
ويعتمد القططي في خياراته الأساسية على كل من قصي الحلاحلة، حسين الذيابات، هشام سلامة، نور الدين عمرو، ياسر الحمبوز، محمد أبو الغنم، حسن العابورة، زيد الخالدي، مهند محمود، محمود الطميزي ومحمد أبو رمح.
وعلى الطرف الآخر، لا يملك المنتخب العراقي فرصة التأهل للدور الثاني إلا الفوز من أجل حجز مقعد في نصف النهائي، حيث تعادل في مباراته الأولى مع المنتخب اللبناني بهدفين لمثلهما، وفي حال تعادله أو خسارته، فإن نقطتين غير كافيتين له للمنافسة على مقعد أفضل ثان، نظرا لوصول منتخبين من المجموعة الأولى وهما اليمن وسلطنة عمان لـ3 نقاط، قبل لقاء السعودية واليمن اليوم.
ويعول المنتخب العراقي، بقيادة المدرب حيدر رحيم، في تشكيلته، على كل من عمار علي، كرار كاظم، أحمد علي، مؤمل قاسم، علي عمار، حسين محمد، مرتضى مخلص، علي رضا، منجد عباس، مراد فؤاد وزين العابدين جاسم.
وتعد البطولة محطة استعدادية للمنتخب الوطني وبقية المنتخبات للتصفيات الآسيوية التي تقام الشهر المقبل، علما أن المنتخب الوطني يستضيف مجموعته التي تضم إيران، سورية، هونج كونج وكوريا الشمالية.
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