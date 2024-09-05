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الناشئين يتطلع لبلوغ نصف نهائي غرب آسيا عبر بوابة العراق

9/5/2024 3:11:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان- يتطلع المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 17 عاما، لبلوغ الدور نصف النهائي من بطولة غرب آسيا للناشئين بنسختها الحادية عشرة، وذلك عندما يلاقي المنتخب العراقي عند الساعة الثامنة مساء على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب، في ختام مشواره ضمن منافسات الدور الأول من المجموعة الأولى.
وتكفي نتيجة التعادل منتخب الناشئين من أجل وصوله لنصف النهائي متصدرا عن المجموعة، بعد أن فاز في مباراته الأولى على المنتخب اللبناني بهدف لمثله، فيما سينتظر نتائج بقية المجموعات حال الخسارة للمنافسة على مركز أفضل ثان، على أن ينتظر حال فوزه تحديد منافسيه بعد ختام الدور الأول غدا عبر المجموعة الثالثة.
ويملك "الناشئين" حظوظا قوية في التقدم والمنافسة على اللقب تحت قيادة المدرب الوطني عبد الله القططي، بعد أن أظهر قدرته في اللقاء الأول على تقديم شيء، والاستفادة من عامل الأرض أملا بتكرار إنجاز العام 2022، حيث حقق المنتخب الوطني وقتها اللقب الأول والوحيد له تحت قيادة القططي أيضا وفي الأراضي الأردنية.
ويعتمد القططي في خياراته الأساسية على كل من قصي الحلاحلة، حسين الذيابات، هشام سلامة، نور الدين عمرو، ياسر الحمبوز، محمد أبو الغنم، حسن العابورة، زيد الخالدي، مهند محمود، محمود الطميزي ومحمد أبو رمح.
وعلى الطرف الآخر، لا يملك المنتخب العراقي فرصة التأهل للدور الثاني إلا الفوز من أجل حجز مقعد في نصف النهائي، حيث تعادل في مباراته الأولى مع المنتخب اللبناني بهدفين لمثلهما، وفي حال تعادله أو خسارته، فإن نقطتين غير كافيتين له للمنافسة على مقعد أفضل ثان، نظرا لوصول منتخبين من المجموعة الأولى وهما اليمن وسلطنة عمان لـ3 نقاط، قبل لقاء السعودية واليمن اليوم.
ويعول المنتخب العراقي، بقيادة المدرب حيدر رحيم، في تشكيلته، على كل من عمار علي، كرار كاظم، أحمد علي، مؤمل قاسم، علي عمار، حسين محمد، مرتضى مخلص، علي رضا، منجد عباس، مراد فؤاد وزين العابدين جاسم.
وتعد البطولة محطة استعدادية للمنتخب الوطني وبقية المنتخبات للتصفيات الآسيوية التي تقام الشهر المقبل، علما أن المنتخب الوطني يستضيف مجموعته التي تضم إيران، سورية، هونج كونج وكوريا الشمالية.

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