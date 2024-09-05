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صقور الناشئين ينشد التأهل لربع نهائي سلة آسيا من بوابة قطر

9/5/2024 3:11:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان- يسعى المنتخب الوطني للناشئين تحت 18 عاما بكرة السلة، لخطف بطاقة التأهل إلى دور الثمانية، وذلك عندما يلاقي شقيقه المنتخب القطري عند الساعة 7:30 من مساء اليوم في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، في ختام مباريات دور التصفيات المؤهلة لربع نهائي بطولة آسيا للناشئين.
وتفتتح مباريات اليوم بمواجهة المنتخب اللبناني ونظيره الهندي عند الساعة 11:30 صباحا في صالة الأمير حمزة، والتي تستضيف أيضا مباراتي إيران وتايبيه الصينية عند الساعة 2 مساء، واليابان مع الفلبين عند الساعة 4:30 مساء.
ووفقا لنظام البطولة، تأهلت منتخبات، أستراليا وكوريا الجنوبية والصين ونيوزيلندا إلى الدور ربع نهائي بشكل مباشر بعد تصدرها المجموعات الأربع، حيث تنتظر أستراليا الفائز من مباراة اليابان والفلبين، وتنتظر كوريا الجنوبية الفائز من مباراة الأردن وقطر، وتتربص الصين بالفريق الفائز من مباراة لبنان والهند، فيما ستواجه نيوزيلندا الفائز من مباراة إيران وتايبيه الصينية، علما أن مباريات ربع النهائي ستلعب غدا في الصالة نفسها.
ويدرك الجهاز الفني للمنتخب الوطني أهمية مباراته أمام "العنابي"، حيث ينتظر أن يجدد اعتماده على متعدد الأدوار عمر سلمان في صناعة اللعب وتدوير الكرة بالتناوب مع روحي الكيلاني وبإسناد من عمر حجازي حول القوس، مع تولي هادي الشامي وسيف الدين صالح مسؤولية اللم والتسجيل تحت السلتين، في الوقت الذي سيكون فيه المدرب وسام الصوص مطالبا بتطبيق مبدأ المداورة والحسم المبكر، لإراحة عناصره الأساسية، حيث يزخر "البنش" باللاعبين؛ باسل الخوالدة وعبدالله شتات وسند غزال والطيب قاسم وحمزة شعبان وحسين عبابنة وكريم الجيبات.
وفي المقابل، يراهن اليوناني ستافروس ميكونياتيس مدرب المنتخب القطري على ترابط وتناغم الخماسي، محمد نداو وعبدالله موسى وتميم أبو عيسى وزيد تامر واوين اكينا، مع إمكانية الاستعانة باللاعبين البدلاء؛ عمر أحمد ومعز موسى وعزام رامي وصباح مرزوق وأمير وعبدالعزيز خضر.
وكان المنتخب الوطني قد احتل المركز الثاني في مجموعته الرابعة برصيد 5 نقاط من خسارة أمام نيوزيلندا (62-71) وفوزين على الفلبين (62-56) وأندونيسيا (82-59)، فيما احتل المنتخب القطري المركز الثالث في مجموعته الثالثة برصيد 4 نقاط من خسارتين أمام اليابان (55-73) والصين (43-99) وفوز على كازخستان (71-64).

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