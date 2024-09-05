صقور الناشئين ينشد التأهل لربع نهائي سلة آسيا من بوابة قطر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري
عمان- يسعى المنتخب الوطني للناشئين تحت 18 عاما بكرة السلة، لخطف بطاقة التأهل إلى دور الثمانية، وذلك عندما يلاقي شقيقه المنتخب القطري عند الساعة 7:30 من مساء اليوم في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، في ختام مباريات
دور التصفيات المؤهلة لربع نهائي بطولة آسيا للناشئين.
وتفتتح مباريات اليوم بمواجهة المنتخب اللبناني ونظيره الهندي عند الساعة 11:30 صباحا في صالة الأمير حمزة، والتي تستضيف أيضا مباراتي إيران وتايبيه الصينية عند الساعة 2 مساء، واليابان مع الفلبين عند الساعة 4:30 مساء.
ووفقا لنظام البطولة، تأهلت منتخبات، أستراليا وكوريا الجنوبية والصين ونيوزيلندا إلى الدور ربع نهائي بشكل مباشر بعد تصدرها المجموعات الأربع، حيث تنتظر أستراليا الفائز من مباراة اليابان والفلبين، وتنتظر كوريا الجنوبية الفائز من مباراة الأردن وقطر، وتتربص الصين بالفريق الفائز من مباراة لبنان والهند، فيما ستواجه نيوزيلندا الفائز من مباراة إيران وتايبيه الصينية، علما أن مباريات ربع النهائي ستلعب غدا في الصالة نفسها.
ويدرك الجهاز الفني للمنتخب الوطني أهمية مباراته أمام "العنابي"، حيث ينتظر أن يجدد اعتماده على متعدد الأدوار عمر سلمان في صناعة اللعب وتدوير الكرة بالتناوب مع روحي الكيلاني وبإسناد من عمر حجازي حول القوس، مع تولي هادي الشامي وسيف الدين صالح مسؤولية اللم والتسجيل تحت السلتين، في الوقت الذي سيكون فيه المدرب وسام الصوص مطالبا بتطبيق مبدأ المداورة والحسم المبكر، لإراحة عناصره الأساسية، حيث يزخر "البنش" باللاعبين؛ باسل الخوالدة وعبدالله شتات وسند غزال والطيب قاسم وحمزة شعبان وحسين عبابنة وكريم الجيبات.
وفي المقابل، يراهن اليوناني ستافروس ميكونياتيس مدرب المنتخب القطري على ترابط وتناغم الخماسي، محمد نداو وعبدالله موسى وتميم أبو عيسى وزيد تامر واوين اكينا، مع إمكانية الاستعانة باللاعبين البدلاء؛ عمر أحمد ومعز موسى وعزام رامي وصباح مرزوق وأمير وعبدالعزيز خضر.
وكان المنتخب الوطني قد احتل المركز الثاني في مجموعته الرابعة برصيد 5 نقاط من خسارة أمام نيوزيلندا (62-71) وفوزين على الفلبين (62-56) وأندونيسيا (82-59)، فيما احتل المنتخب القطري المركز الثالث في مجموعته الثالثة برصيد 4 نقاط من خسارتين أمام اليابان (55-73) والصين (43-99) وفوز على كازخستان (71-64).
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