كويكب صغير يصطدم بالغلاف الجوي للأرض - فيديو



ورصد علماء فلك الكويكب - الذي يبلغ عرضه حوالي متر واحد - في أريزونا، الأربعاء، وقالوا إنه تحطم فوق ساحل الفلبين بعد ساعات من اكتشافه.





والكويكب (الصخرة الفضائية)، الذي أطلق عليها اسم "آر دابليو 12024"، هو التاسع الذي يتم رصده قبل تحطمه.



تتجه كويكبات بهذا الحجم نحو الأرض كل أسبوعين تقريبا دون أن تشكل أي خطر.



واكتشف الكويكب من خلال ماسح السماء "كاتالينا"، الذي تديره أريزونا وتموله ناسا.- اسوشيتد برس