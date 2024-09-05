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نوع من الأعشاب يقي من مرض باركنسون

9/5/2024 3:11:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تشير أبحاث جديدة إلى أن وجبة خفيفة مالحة للغاية قد تساعد على منع مرض باركينسون، ثاني أكثر الأمراض العصبية التنكسية شيوعا بعد مرض "ألزهايمر".
ويعرف مرض باركنسون بأنه اضطراب عصبي تنكسي يؤثر على القدرات الحركية، ويسبب الارتعاش والتصلب إضافة إلى إعاقة التوازن والتنسيق لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما، وفقا للمعهد الوطني للشيخوخة. بحسب ما نشر موقع "روسيا اليوم".
ومع التقدم في العمر، تتصاعد حالات مرض باركنسون، وتتضاعف ثلاث مرات كل عقد بعد سن الستين.
وبينما يعتقد الخبراء أن الحالة ناجمة عن عوامل وراثية وبيئية، افترضت الأبحاث أنها تنشأ في الجهاز الهضمي.
ووجد الباحثون أن تناول الأعشاب البحرية الغنية بمضادات الأكسدة، قد يمنع المرض المدمر.
وقد أثبت الخبراء أن ظهور مرض باركنسون مرتبط بتشوهات في بروتين ألفا سينيوكلين. والآن، وجد الباحثون في جامعة نيو برونزويك أن مستخلصا من عشب البحر البني Alaria esculenta يمكن أن يمنع هذا التحول. وبالتالي، فإن تناول الأعشاب البحرية يمكن أن يردع المرض أو يؤخر تقدمه.
والأعشاب البحرية، المعروفة أيضا باسم الخضراوات البحرية، هي أشكال من الطحالب التي تنمو في المحيط. وتتراوح ألوان الأعشاب البحرية بين الأحمر والأخضر والبني والأسود، وتنمو على طول السواحل الصخرية في العالم ولكنها تستهلك بشكل شائع في البلدان الآسيوية.
ويلاحظ الدكتور تييري شوبان، أستاذ علم الأحياء البحرية والمؤلف الرئيسي للدراسة، أن هذا الاكتشاف يمكن أن يزيد الطلب العالمي على الأعشاب البحرية.
ويفترض البعض أن تناول الأعشاب البحرية بكثرة من قبل اليابانيين، قد يكون أحد الأسباب وراء تمتعهم بأعلى متوسط عمر متوقع في العالم.
وإضافة إلى منع أو تأخير ظهور مرض باركنسون، فقد ثبت أن الأعشاب البحرية تساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني. فهي غنية باليود ومضادات الأكسدة كما أنها تدعم صحة الغدة الدرقية ويمكن أن تحمي الجسم من الجذور الحرة.

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