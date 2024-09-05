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تعدد اللغات يعزز الصحة.. والذكاء الاصطناعي يساعدنا

9/5/2024 3:11:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مع التطور المتسارع في الذكاء الاصطناعي.. السؤال الذي يفرض نفسه: هل يفيدنا في تعلم اللغات؟ أم أنه قد يلغي حاجتنا لتعلمها من الأساس؟
شباب أطول للدماغ
إن تطور شرائح للمخ تحمل لنا اللغات على أدمغتنا على طريقة فيلم The Matrix؛ المؤكد أن الذكاء الاصطناعي لن يغنينا عن تعلم اللغات. فحتى إن وفرت التكنولوجيا الأدوات اللازمة؛ تبقى اللغة الأجنبية الإضافية، مفيدة ثقافيا بل وصحيا للإنسان.
دراسة حديثة من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا MIT توصلت إلى أن الدماغ يستجيب بفاعلية أكبر للغات الأجنبية عن اللغة الأم، ما يعزز نشاط العقل.
فيما خلصت دراسة أخرى لجامعة سنغافورة للتكنولوجيا والتصميم STUD، إلى أن الدماغ ثنائي اللغة يحافظ على شبابه مع التقدم في السن. بحسب ما نشر موقع "سكاي نيوز عربية".
4 طرق مجانية لتعلم اللغات
- تطبيقات تعلم اللغات: توجد تطبيقات عدة، أبرزها Duolingo والذي يتيح تعلم 40 لغة مجانا، منها اللغة العربية الفصحى.
Duolingo يدعم اللغة العربية كواجهة مستخدم Interface، ما يسهل استخدامه.
- الدردشة مع "الذكاء الاصطناعي التوليدي": خاصية المحادثة مع الـAI ستتوفر على كثير من أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وينفرد حاليا تشات جي بي تي ChatGPT بمنح هذه الخاصية لكل المستخدمين حول العالم، بسقف استخدام يومي للنسخة المجانية.
يمكن الاستفادة من المحادثة في الترجمة أو الطلب من ChatGPT إعطاء دروس، وتدقيق الفهم والنطق للمستخدم.
- دورات تدريبية افتراضية مجانية: على مواقع متخصصة في الدورات التدريبية كـCoursera أو بمجرد البحث على موقع "يوتيوب"، توجد قنوات تقدم محتوى باللغة العربية لتعليم لغات عدة، بمستويات ابتدائية ومتوسطة مجانا.
- الترجمة الفورية مع "تطبيقات الترجمة": تطبيق الترجمة من "غوغل" Google Translate به "خاصية المحادثة"، والتي تترجم فوريا من وإلى لغتين مختارتين من بين 32 لغة، تدعم اللهجات العامية العربية.

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