Friday, 06 September 2024 01:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شركاء الفرح.. أشخاص ننتقيهم بثقة لنتقاسم معهم لحظات العمر

9/5/2024 3:11:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ربى الرياحي عمان- نلتقي في الحياة بأشخاص يقاسموننا لحظات العمر بحلوها ومرها ننتقيهم بحب، ولأنهم يشبهوننا في أحيان كثيرة معهم بالذات ندرك أن الفرح لا يكون إلا بالمشاركة، وأن اللحظات الحلوة كما القاسية نحتاج فيها إلى نسند رؤوسنا على أكتاف الأحبة ونلمح في أعينهم لمعة الفرح، ذلك البريق الذي يجعلنا نتأكد أكثر أن اختيارنا لهم كان في مكانه، وأن مشاعرهم تجاهنا صادقة وحقيقية.
سمر أحمد 27 عاما، تقدر لحظات الفرح كثيرا وتجد أن قيمتها بالمشاركة مع من تحب، تقول: "شركاء الفرح هم من يحتضنون فرحتنا وكأنها فرحتهم من يكونون أول خيار لنا نركض إليهم لنخبرهم كم نحن سعداء وكم نحن بحاجة لهم لنتقاسم معهم كل التفاصيل التي حتما غيرت شيئا فينا".
فهي تؤمن بأن الفرح يبرهن صدق النوايا ويزيد ثقتنا بمن نحب، لذلك اعتادت أن تعيش تلك المشاعر بعفوية من دون أن تحسبها أو تقلق، لأن وقت الفرح قد يكون قصيرا ومحبة الآخر هي من تعطيه قيمة ومعنى.
وتتفق معها نادية 31 عاما، بقولها: "إن مشاعر قلق كبيرة كانت تعيشها كلما اقتربت من الفرح أكثر. خوف غير مبرر كان ينتابها يمنعها من أن تتشارك فرحتها حتى مع أقرب الناس إليها، لكنها فهمت أخيرا، أن الفرح مع من نحب أجمل وأعمق وأن الحياة تجمعنا بأشخاص قد يكونون أصدقاء أو زملاء عمل أو شركاء حياة يفرحون لفرحنا ويعرفون كيف يتقاسمونه معنا".
وتضيف، تلك اللحظات دون خوف شركاء الفرح هؤلاء حبهم لنا غير مشروط ومشاعرهم تجاهنا غير مزيفة، بل هم أمينون على فرحتنا ننتقيهم بحب لأنهم الأقرب والأصدق، ولأن الفرح معهم له طعم آخر.
وتبين خبيرة علم الاجتماع فاديا إبراهيم، أن المشاركة الاجتماعية للمشاعر، سواء أكانت مشاعر سلبية كالحزن والقلق أو مشاعر إيجابية كالفرح والسعادة، هي ظاهرة من الظواهر الإنسانية في علم النفس والتي تتعلق بميل الأشخاص إلى مشاركة التجارب العاطفية وقصها على الآخرين. أغلب الأشخاص يميلون للتحدث عن تجاربهم اليومية والحياتية والتعبير عن مشاعرهم.
والدراسات أثبتت أن فكرة المشاركة الاجتماعية للمشاعر مرتبطة بالصدمة العاطفية. وفق ابراهيم، فتُظهر هذه الدراسات ميل الأشخاص إلى التحدث عن تجاربهم والكشف عن مشاعرهم وعواطفهم بعد تعرضهم لكارثة طبيعية أو مصيبة أو حدث جذري.
مثلاً، وجدت إحدى الدراسات التي أجريت حول ردود الأفعال النفسية بعد وفاة شخص مقرب أن 88 % من المفجوعين، يشعرون بالحاجة إلى التحدث حول هذا الأمر مع الآخرين. وهذا يدفعنا إلى استنتاج أن البشر لديهم حاجة إنسانية ليشاركوا مشاعرهم الحزينة والصادمة مع الآخرين.
وتوضح ابراهيم، بينما مشاعر الفرح أو السعادة، فمشاركتها شيء انتقائي أو اختياري، لا يستند إلى حاجة ضرورية، إنما من باب التعاطف البشري لبناء علاقة أكثر قوة وصحة بأشخاص نرغب بوجودهم في حياتنا، ونسعى لتقوية علاقاتنا بهم. فعندما نتمكن من فهم ومشاركة مشاعر الآخرين، فإننا نكون قادرين بشكل أفضل على التواصل معهم وبناء الثقة.
وتتابع، مشاركة لحظاتنا السعيدة مع الآخرين يحسن التواصل فعندما نكون متعاطفين يمكننا أن نفهم بشكل أفضل احتياجات واهتمامات الآخرين. ويمكن أن يساعدنا ذلك على التواصل بشكل أكثر فعالية، ومشاركة مشاعر الآخرين هو جزء أساسي من الذكاء العاطفي. والقدرة على استيعاب مشاعر الآخرين مهارة نافعة في جميع العلاقات الإنسانية، وأساسية في مكان العمل.
وتبين إبراهيم، عندما يشارك شخص أفكاره أو مشاعره مع الآخرين، فإنه يكسب ثقتهم ويقوي علاقته بهم، ويجعل بيئة العمل أفضل وأكثر كفاءة وفعالية. ولا ننسى أن المشاعر معدية فمن الواجب مشاركة لحظات الفرح أو السعادة مع الآخرين، لعل هذا يضفي شيئا من البهجة والسرور لدى الآخرين، ويرفع معنوياتهم.
وتؤكد، التعبير عن المشاعر ومشاركتها مع الآخرين ليس مفيدا فقط اجتماعيا، بل مفيد نفسيا وصحيا، فبعض الدراسات تشير إلى أن كتم العواطف قد يحمل تداعيات سلبية، سواء بالنسبة لمن يكتمها، أو لمن حوله. كما ربطت بعض الأبحاث كبت المشاعر بارتفاع معدلات القلق والأرق وغيرهما، من الانعكاسات غير الصحية.
وتقول مدربة المهارات الحياتية نور العامري: "إن شركاء الفرح هم الأشخاص الذين يساهمون بشكل إيجابي في سعادتك وحياتك". يمكن أن يكونوا أصدقاء، أفرادا من العائلة، زملاء في العمل، أو حتى شركاء حياة. هؤلاء الأشخاص يلعبون دورا أساسيًا في دعمك وتشجيعك، ويساهمون في خلق بيئة محيطة تملؤها السعادة والراحة النفسية.
وتضيف، اختيار الأشخاص الداعمين يعتمد على عوامل عدة، تساعدك في تحديد من هم الأشخاص الذين يمكن أن يكونوا مصدر دعم وإيجابية في حياتك، إليك بعض النصائح التي قد تساعدك في الاختيار:
- التوافق في القيم والمبادئ: اختر الأشخاص الذين يتوافقون مع قيمك ومبادئك، والذين يشاركونك رؤيتك للحياة.
- التواصل الإيجابي: اختر الأشخاص الذين يساهمون في تعزيز روحك المعنوية ويقدمون لك الدعم بالكلمات الإيجابية والتشجيع.
- الثقة المتبادلة: الأشخاص الذين تثق بهم ويثقون بك هم عادةً داعمون جيدون، فهم يقدمون الدعم والنصيحة بناء على مصلحتك الحقيقية.
- القدرة على الاستماع: اختر الأشخاص الذين يستمعون إليك بصدق ويفهمون مشاعرك، وليس فقط أولئك الذين يقدمون نصائح سريعة من دون فهم عميق للموقف.
- الاستقرار النفسي: الأشخاص الذين يتمتعون بالاستقرار العاطفي والنفسي يكونون قادرين على تقديم الدعم بشكل أفضل.
- الصدق والصراحة: من المهم أن يكون الشخص داعمًا بصدق، حتى لو كان ذلك يعني تقديم ملاحظات أو انتقادات بناءة.
- التجارب المشتركة: قد يكون من المفيد اختيار أشخاص مروا بتجارب مشابهة لتجربتك، حيث يمكنهم تقديم نصائح أكثر واقعية وفعالية.
وتنصح، في اختيارك لشركاء السعادة بشكل صحيح، يمكنك بناء شبكة دعم قوية تساعدك على تحقيق أهدافك الشخصية والعيش حياة أكثر سعادة وتوازنا، فكرة التكتم على اللحظات السعيدة هي مسألة شخصية وتعتمد على الظروف والمعتقدات الثقافية، بعض الناس يعتقدون أن مشاركة اللحظات السعيدة قد تجلب الحسد أو العين، لذا يفضلون الاحتفاظ بها لأنفسهم. آخرون يرون أن مشاركة السعادة تزيد من فرحة اللحظة وتجعلها أكثر قيمة.
وتضيف، إذا كنت تشعر أن مشاركة السعادة قد تجلب لك شعوراً بالقلق أو أن هناك احتمالا أن تؤثر سلباً على حياتك، فقد يكون من الأفضل الاحتفاظ ببعض اللحظات لنفسك، في النهاية، الأمر يعتمد على ما يجعلك تشعر بالراحة والأمان. تذكر أن العلاقات الإنسانية تتطلب وقتًا وجهدًا لبنائها، لذلك تأكد من اختيار الأشخاص الذين يظهرون اهتمامًا حقيقيًا برفاهيتك وسعادتك.

MENAFN05092024000072011014ID1108641931

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث