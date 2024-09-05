عناب: اختصاص النسائية والتوليد شهد ثورة كبيرة انعكست على دقة التشخيص

MENAFN - Alghad Newspaper) محمد الكيالي

قالت رئيسة جمعية اختصاصيي الأمراض والجراحة النسائية والتوليد، د.عبير عناب إن اختصاص النسائية والتوليد شهد ثورة كبيرة في السنوات الماضية انعكس إيجاباً على صحة المرأة والطفل.



وأشارت عناب إلى أن هذا التطوّر الحاصل، استدعى التركيز على الاختصاصات الفرعية التي تحدث فرقا في الخدمات المقدمة للمرضى.



جاء ذلك خلال حفل افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الـ16 لجمعية اختصاصيي الأمراض والجراحة النسائية والتوليد الأردنية التابعة لنقابة الأطباء.



ويقام المؤتمر بالتعاون مع جمعية الهيئة الأردنية البريطانية لأطباء النسائية والولادة وجمعية الكلية الملكية البريطانية لأطباء التوليد والأمراض النسائية فرع الأردن، على مدار 3 أيام في فندق الرويال.



وأوضحت عناب، أن ما حققته المملكة من إنجازت في مجال القطاع الصحي واستضافتها للمؤتمرات الطبية، والتعامل مع الجهات الدولية والشقيقة ذات السمعة العالمية الطيبة ومنها هذا المؤتمر، ما هو إلا ثمرة التعاون والتنسيق مع وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والجامعات والقطاع الخاص.



وأكدت عناب، رئيسة المؤتمر، أنه يسعى لمواكبة كل ماهو جديد في اختصاص النسائية والتوليد وسط زخم كبير من المحاضرين من الاختصاصيين العرب والأجانب.



ولفتت إلى أن ذلك يدل على أن الأردن هو عنوان لنهضة علمية مستمرة تحت الرعاية الهاشمية.



وقالت عناب إن الجمعية توجه كل طاقاتها للاستمرار بالنهج العلمي والتقدم من أجل خدمة المرأة والطفل، وترقب في الوقت نفسه ما تتعرض له المرأة والطفل في غزة جراء الجرائم الصهيونية المستمرة على القطاع تحت أنظار العالم.



إلى ذلك، أكد رئيس جمعية الكلية الملكية البريطانية لأطباء التوليد والجراحة النسائية فرع الأردن د. مازن الزبدة، أهمية التعاون العلمي القائم مع المقرّ الرئيسي للكلية الملكية البريطانية لأمراض النسائية والتوليد.



فيما تحدّث رئيس جمعية الهيئة الأردنية البريطانية لأطباء النسائية والتوليد د.ماهر المعايطة على المواضيع العلمية التي سيناقشها المؤتمر، بمشاركة ما يزيد على 400 طبيب من اختصاصيي ومقيمي نسائية وتوليد.



وسيتم خلال المؤتمر، مناقشة 70 ورقة علمية تختص بعدة مواضيع تهتم بصحة المرأة، وأخرى تبحث موضوع المسالك البولية النسائية والتحكم بالتبول والتهبيطة الأمامية والخلفية والمنظار الرحمي في حالات العقم وتأخر الحمل وإزالة الألياف الرحمية عن طريق المنظار.



كما تبحث الأوراق العلمية مضاعفات المنظار الجراحي النسائي، والقضايا الأخلاقية في علم النسائية، وأحدث الطرق لعلاج تكيس المبايض وزيادة نمو الشعر والفحوصات المبكرة لسلامة الجنين في الثلث الأول من الحمل.



وستتحدث رئيسة الكلية الملكية البريطانية لأطباء النسائية والتوليد عن كيفية تأثير الولادة على عضلات الحوض وكيفية منع حدوث المضاعفات خلال الولادة والتعامل مع التمزقات العجانية من الدرجة الثالثة والرابعة عند حدوثها أثناء الولادة.



وستكون هناك ورشة عمل تتحدث عن مرض بطانة الرحم المهاجرة من عمر بدء الدورة الشهرية حتى انقطاعها (كيفية التشخيص والعلاج) فيما سيتم بحث موضوع سنّ اليأس وانقطاع الدورة الشهرية واستعمالات هرمون الاستعاضة ومرض هشاشة العظم.



ويناقش المؤتمر، النزيف الرحمي عند السيدات غير الحوامل وأسبابه وطرق العلاج الحديثة له، والإجهاضات المتكررة، وعلاج المشيمة الملتصقة والمنزاحة وحمل التوأم.



كما سيتم بحث مواضيع الأورام النسائية في الرحم وعنق الرحم والمبايض والكشف وعنها العلاج بأحدث الأساليب، مع معرفة ما يمكن استخدامه للكشف عن وجود الفيروس الحليمي البشري في عنق الرحم والكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم والجراحة الريبورتية والتنظير الرحمي في العيادة الخارجية.



ويُعقد خلال المؤتمر، ورش عمل، منها حول المنظار الجراحي النسائي، والسونار المهبلي، وورشة عمل أخرى خاصة للقابلات القانونيات وورشة حول مراقبة قلب الجنين أثناء الولادة.



فيما أكد رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور عامر الغرايبة أن المؤتمر يشارك فيه 28 محاضرا من بريطانيا وإيطاليا وأميركا وبلجيكا وتركيا وفرنسا وروسيا وجنوب أفريقيا ودول عربية بالإضافة لأطباء من داخل الأردن، يتناولون أحدث ما توصلت إليه البحوث الطبية في اختصاص النسائية والتوليد.



ويقام على هامش المؤتمر معرض طبي بمشاركة شركات أدوية وأجهزة طبية محلية وأجنبية. يذكر أن المؤتمر معتمد من المجلس الطبي لغايات التطوير المهني والتعليم الطبي المستمر.

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