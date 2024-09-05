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الحبس لصاحب مستودع مخدرات في البادية الشمالية

9/5/2024 3:10:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) موفق كمال ضبطت مكافحة المخدرات مستودعا في احد مناطق البادية الشمالية، وهو عبارة عن بيت مهجور مخبأ فيه كمية من مادة الحيشيش المخدر، وتم القبض على صاحبه الذي يسكن في بيت مجاور للمستودع، وصدر قرار بحبسه من بالاشغال الشاقة 5 سنوات.
وحسب قرار محكمة أمن الدولة والذي أيدته محكمة التمييز، فإن المتهم كان يراقب المستودع عبر تطبيق على هاتفه النقال مربوط بكاميرات مراقبة مركبة على منزله لكنها موجهة باتجاه المنزل المهجور (المستودع) لغايات الحرص والاطمئنان على المخدرات المخبأة فيه.

وسقط المتهم في قبضة مكافحة المخدرات إثر عدة شكاوي من سكان المنطقة التي يقيم فيها، خاصة وأنه أصبح مصدر أذى عليهم، حيث تمت مراقبته من قبل مكافحة المخدرات، وعلى إثر ذلك تمت مداهمة منزل المتهم والقبض عليه، وبدلالته تم العثور على مستودع للمخدرات، وضبط أكثر من 4 كيلوغرامات من مادة الحشيش المخدر داخل (شوال) في حفرة داخل المنزل المهجور.

وأدانت المحكمة المتهم بجناية توزيع وترويج المواد المخدرة، وذلك بعد تعديل وصف التهمة التي وجهتها له نيابة أمن الدولة وهي حيازة مادة مخدرة بقصد الاتجار، كما تمت إدانته بتهمة التعاطي.

وقضت المحكمة بحبس المتهم بالاشغال المؤقتة مدة خمس سنوات وغرامة خمسة آلاف دينار.

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