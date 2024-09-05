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وضع حجر الأساس للمبنى الجديد لدائرة العطاءات الحكومية

9/5/2024 3:10:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) وضع وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، اليوم الخميس، حجر الأساس لمشروع المبنى الجديد لدائرة العطاءات الحكومية، الذي سيقام ضمن حرم وزارة الاشغال العامة والاسكان بمساحة إجمالية 6 ألأاف متر مربع.
وقال أبو السمن خلال رعايته حفل وضع حجر الأساس، أن المشروع سيسهم في تحسين بيئة عمل موظفي الدائرة، ورفع مستوى الخدمات التي تقدمها الدائرة للجهات والوحدات الحكومية والشركاء ومتلقي الخدمة.

واكد ابو السمن اهمية اجراءات الصيانة للأبنية الحكومية لتكون بابهى صورها امام جمهورها، والتي تقوم بها الوزارة لجميع الابنية الحكومية في المملكة.

واشار الى عزم الوزارة لشراء مجموعة من الآليات العام الحالي، التي تخدم عمل الوزارة وتسهم بانجاز العديد من الاعمال، بالاضافة الى تأمين بنية تحتية لموظفي الوزارة من شأنها انجاز المهام.

وأضاف أن المبنى سيكون أول مبنى حكومي يحقق متطلبات الأبنية الخضراء من خلال تطبيق كودات الأبنية الخضراء ومراعاة استخدام الإنارة الطبيعية والطاقة النظيفة.

وأكد ابو السمن نهج الوزارة بالتحول الرقمي في خدماتها واجراءاتها، من خلال استخدام نظام الشراء الالكتروني الأردني في كافة مديريات الأشغال ودوائرها المركزية.
وعبر عن فخره بهذا الانجاز إضافة لما حققته الوزارة من تحديث وتـأهيل لمبانيها في مديرية المختبرات وضبط الجودة ومديريات الأشغال كافة.

ومن جانبه أكد مدير عام دائرة العطاءات الحكومية المهندس محمود خليفات، أن المشروع يعتبر من أهم انجازات دائرة العطاءات الحكومية للعام الحالي، لما له من أهمية في رفع سوية الخدمات التي تقدمها العطاءات الحكومية لكل الوحدات والجهات الحكومية والشركاء ومتلقي الخدمة.

واكد خليفات ان المشروع يوفر بيئة عمل مناسبة للموظفين من خلال مبنى حكومي بمساحة 6000م2 تقريباً يراعي متطلبات الأبنية الخضراء حيث روعيَ في التصميم الطراز المعماري الذي يجسد هوية العمارة في بلدنا مع لمسات من الحداثة.

وأشار إلى أن المشروع يحتوي على قاعات مجهزة بخدمات البث المباشر بالصوت والصورة لفتح عروض العطاءات بما يزيد مستوى الشفافية في الإجراءات، بالاضافة الى مركزًا للتدريب على المشتريات الحكومية لرفع قدرات العاملين في الشراء لضمان الاستدامة في رفد الحكومة بالكوادر المؤهلة لتقديم الخدمات بأحسن صورة.

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