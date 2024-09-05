وضع حجر الأساس للمبنى الجديد لدائرة العطاءات الحكومية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
وضع وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، اليوم الخميس، حجر الأساس لمشروع المبنى الجديد لدائرة العطاءات الحكومية، الذي سيقام ضمن حرم وزارة الاشغال العامة والاسكان بمساحة إجمالية 6 ألأاف متر مربع.
وقال أبو السمن خلال رعايته حفل وضع حجر الأساس، أن المشروع سيسهم في تحسين بيئة عمل موظفي الدائرة، ورفع مستوى الخدمات التي تقدمها الدائرة للجهات والوحدات الحكومية والشركاء ومتلقي الخدمة.
واكد ابو السمن اهمية اجراءات الصيانة للأبنية الحكومية لتكون بابهى صورها امام جمهورها، والتي تقوم بها الوزارة لجميع الابنية الحكومية في المملكة.
واشار الى عزم الوزارة لشراء مجموعة من الآليات العام الحالي، التي تخدم عمل الوزارة وتسهم بانجاز العديد من الاعمال، بالاضافة الى تأمين بنية تحتية لموظفي الوزارة من شأنها انجاز المهام.
وأضاف أن المبنى سيكون أول مبنى حكومي يحقق متطلبات الأبنية الخضراء من خلال تطبيق كودات الأبنية الخضراء ومراعاة استخدام الإنارة الطبيعية والطاقة النظيفة.
وأكد ابو السمن نهج الوزارة بالتحول الرقمي في خدماتها واجراءاتها، من خلال استخدام نظام الشراء الالكتروني الأردني في كافة مديريات الأشغال ودوائرها المركزية.
وعبر عن فخره بهذا الانجاز إضافة لما حققته الوزارة من تحديث وتـأهيل لمبانيها في مديرية المختبرات وضبط الجودة ومديريات الأشغال كافة.
ومن جانبه أكد مدير عام دائرة العطاءات الحكومية المهندس محمود خليفات، أن المشروع يعتبر من أهم انجازات دائرة العطاءات الحكومية للعام الحالي، لما له من أهمية في رفع سوية الخدمات التي تقدمها العطاءات الحكومية لكل الوحدات والجهات الحكومية والشركاء ومتلقي الخدمة.
واكد خليفات ان المشروع يوفر بيئة عمل مناسبة للموظفين من خلال مبنى حكومي بمساحة 6000م2 تقريباً يراعي متطلبات الأبنية الخضراء حيث روعيَ في التصميم الطراز المعماري الذي يجسد هوية العمارة في بلدنا مع لمسات من الحداثة.
وأشار إلى أن المشروع يحتوي على قاعات مجهزة بخدمات البث المباشر بالصوت والصورة لفتح عروض العطاءات بما يزيد مستوى الشفافية في الإجراءات، بالاضافة الى مركزًا للتدريب على المشتريات الحكومية لرفع قدرات العاملين في الشراء لضمان الاستدامة في رفد الحكومة بالكوادر المؤهلة لتقديم الخدمات بأحسن صورة.
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