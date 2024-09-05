الصفدي: نتنياهو عطل صفقة تبادل المحتجزين في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أن الحكومة الإسرائيلية مستمرة في عدوانها على غزة ومفاقمة الكارثة الانسانية التي تخرق القانونين الإنساني والدولي، لافتا إلى أن إسرائيل تشن حربا جديدة في الضفة الغربية ضد المدن والسكان الفلسطينين .
وقال الصفدي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في مقر الوزارة في عمّان، نرى الوزراء المتطرفون العنصريون في الحكومة الإسرائيلية ماضون في تحريضهم وفي بث ثقافة الكراهية وفي الاعتداء على المقدسات الإسلامية ومحاصرة حق العبادة للمسلمين والمسيحيين في القدس”.
وقال الصفدي:“أبلغت وزيرة الخارجية الألمانية أنه آن الوقت لأن تقوم ألمانيا بواجبها الدولي والإنساني وتفرض عقوبات على إسرائيل”.
وشدد على أنه لا يمكن للمستقبل أن يكون مستقبل أمن وسلام إلا إذا حصل الفلسطينيون على كامل حقوقهم.
وأكد أن من عطل صفقة تبادل المحتجزين في غزة هو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
من جهتها، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن بلادها ترفض أي تغيير لوضع المقدسات، واصفة التصريحات المتطرفة لوزراء إسرائيليين بـ"غير المسؤولة"، وذلك في مؤتمر صحفي مع نظيرها الأردني أيمن الصفدي.
ووجهت رسالة لإسرائيل مفادها أنه لا يمكن مكافحة ما وصفته بـ"الإرهاب" في جنين ومدن الضفة بتدمير البنى التحتية، وفق تعبيرها.
وأعربت عن قلق بلادها من تزايد عنف المستوطنين في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن إسرائيل بصفتها سلطة احتلال معنية بحماية المدنيين من اعتداءات المستوطنين.
كما أكدت رفض بلادها أي محاولات لزعزعة الأمن في القدس، مشددة على الحاجة لهدنة إنسانية وانسحاب الجيش الإسرائيلي من معبر رفح وتعزيز المساعدات لأهالي غزة.
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