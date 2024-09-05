طقس معتدل نهاية الأسبوع (تفاصيل)

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال المختصون الجويون في مركز طقس العرب إن آخر المخرجات المستلمة من ما يُسمى بالمحاكاة الحاسوبية تشير إلى حدوث ارتفاع طفيف في درجات الحرارة نهاية الأسبوع، حيث تصل في مختلف مدن المملكة، بما فيها العاصمة عمان، إلى مطلع الـ30 مئوية، مع نشاط الرياح الشمالية الغربية في ساعات العصر والمساء.
ويُشار إلى أن الطقس سيكون مناسبًا للرحلات والنشاطات الخارجية خلال ساعات ما بعد العصر في عموم مناطق المملكة، ويمكن الخروج خلال عطلة نهاية الأسبوع بالتحديد إلى المناطق التي تتمتع بالخضرة والمرتفعات الجبلية مثل جبال جرش وعجلون والسلط. يتوقع أن تبقى الأجواء نهار يوم الخميس صيفية معتدلة في عموم المناطق بينما تكون دافئة في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة.
وعن الأجواء مساء وليلاً يتوقع أن يبقى الطقس لطيف ومناسب للجلسات الخارجية، بينما يصبح الطقس مائل للبرودة في ساعات متأخرة من الليل والصباح الباكر مع ظهور كميات من السحب المنخفضة.
وقال المتنبئون في"طقس العرب"، إن الأنظمة الجوية المتوقة الفترة القادمة لا توحي بحدوث تغيرات مهمة على الحالة الجوية في المملكة، مع بقاء الطقس صيفي معتدل هموما ودرجات الحرارة حول معدلاتها المعتادة.
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