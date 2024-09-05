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طقس معتدل نهاية الأسبوع (تفاصيل)

9/5/2024 3:10:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال المختصون الجويون في مركز طقس العرب إن آخر المخرجات المستلمة من ما يُسمى بالمحاكاة الحاسوبية تشير إلى حدوث ارتفاع طفيف في درجات الحرارة نهاية الأسبوع، حيث تصل في مختلف مدن المملكة، بما فيها العاصمة عمان، إلى مطلع الـ30 مئوية، مع نشاط الرياح الشمالية الغربية في ساعات العصر والمساء.

ويُشار إلى أن الطقس سيكون مناسبًا للرحلات والنشاطات الخارجية خلال ساعات ما بعد العصر في عموم مناطق المملكة، ويمكن الخروج خلال عطلة نهاية الأسبوع بالتحديد إلى المناطق التي تتمتع بالخضرة والمرتفعات الجبلية مثل جبال جرش وعجلون والسلط. يتوقع أن تبقى الأجواء نهار يوم الخميس صيفية معتدلة في عموم المناطق بينما تكون دافئة في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة.


وعن الأجواء مساء وليلاً يتوقع أن يبقى الطقس لطيف ومناسب للجلسات الخارجية، بينما يصبح الطقس مائل للبرودة في ساعات متأخرة من الليل والصباح الباكر مع ظهور كميات من السحب المنخفضة.

وقال المتنبئون في"طقس العرب"، إن الأنظمة الجوية المتوقة الفترة القادمة لا توحي بحدوث تغيرات مهمة على الحالة الجوية في المملكة، مع بقاء الطقس صيفي معتدل هموما ودرجات الحرارة حول معدلاتها المعتادة.

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