(أفريكانو طلبة) .. مصري يحوّل بيته لحديقة حيوان

MENAFN - Khaberni) خبرني - من داخل "بيت طُلبة" بمدينة كرداسة بمحافظة الجيزة في مصر، بدأت هواية عائلية في صيد وتربية الحيوانات والزواحف، ثم سرعان ما تحولت إلى مهنة وتجارة على مدار سنوات طويلة، لتنتهي بإنشاء أول حديقة حيوان خاصة داخل بيت في مصر.





قصة عائلة طلبة مع الحيوانات

وأكد صلاح طلبة، مالك حديقة "أفريكانو طلبة"، أنه ورث مهنة تربية واصطياد الحيوانات من والده وجدّه، حيث تعمل عائلته في هذه المهنة منذ أكثر من 200 سنة، وبدأت معهم كهواية في البداية لإظهار الشجاعة في صيد الحيوانات.

وأضاف أن جدّه كان الصياد الخاص بالملك فاروق الأول، وكان يحتفظ بالثعابين والزواحف والثعالب في منزلهم، ولذلك منذ نشأته اعتاد على وجود الحيوانات حوله، حتى في غرف النوم، بحسب 24 الامارات.





فكرة إنشاء الحديقة

بمرور الوقت وازدياد شهرتهم في صيد الحيوانات، تحوّل الأمر من هواية لمهنة، حيث بدأت كليات الطب والعلوم والصيدلة في التواصل مع العائلة لتوريد فئران وضفادع وأرانب للتجارب العلمية.

واستمر صلاح طلبة على نهج والده وجدّه، وطوّر مهنة العائلة بإنشاء معرض للحيوانات، ثم توسّع فيه حتى أصبح حديقة "أفريكانو طلبة" الشهيرة، التي أنشأها في منزله، ولاحقاً انتقلت أسرته من المكان حتى يتاح للعمّال الإقامة في المكان لرعاية الحيوانات. ويبيت معهم أيضاً، فلا يأمن ترك الحيوانات دون وجوده هو وأولاده.





علاقة خاصة بالأسود

ونظراً لعدم وجود حديقة حيوان دون أسود تجذب الزوار، اشترى صلاح طلبة أسوداً من حديقة حيوان الجيزة، قبل أن يصدر قرار رسمي بإلغاء بيع حيوانات الحديقة في وقت لاحق.

واعتمد "طلبة" على تكاثر الأسود لديه، والتي يفضّل إطلاق أسماء عليها لتوطيد العلاقة بينه وبينهم، مثل الأسد "عُدي" وأنثاه "نانسي"، وكذلك "يارا" التي اختار لها هذا الاسم تيمناً باسم حفيدته. ولم يكتف بذلك بل أصبح يصدّر أسوداً والكثير من الحيوانات للخارج أيضاً، تحت إشراف وزارة الزراعة المصرية.





توسع الحديقة

ورغم توسع الحديقة، وازدياد عدد حيواناتها، واستعداده لنقلها خلال عدة أشهر لمدينة 6 أكتوبر على مساحة 10 أفدنة، يحرص صلاح طلبة على التواجد يومياً مع الحيوانات هو وأولاده، ورعايتهم وإطعامهم مع العمال.

كما يشرف بنفسه على بعض الزواحف، مثل الكوبرا والأفاعي شديدة الخطورة، والتي يمنع عمّاله من التعامل معها، بل يقوم على رعايتها وإطعامها بنفسه.

ولا تقتصر حيوانات الحديقة على الأنواع المصرية فقط، بل هناك أيضاً حيوانات مستوردة، مثل النسناس المستورد من السودان، وقرد من أمريكا، والقرد البابون من غانا ونيجيريا، وأبو الشوك من الجزائر.





وأكد صلاح طلبة أنه لا يتخيل حياته دون الحيوانات، أو أن يمر عليه يوم دون رؤيتهم، فقد تعلّق بهم ويحبهم منذ طفولته، وقضى عمره كله بينهم حتى الآن، مؤكداً أنه تعلم منهم الصبر والتفهّم الكبير، فتربية الحيوان تحتاج إلى المحبة وليس العنف، لأن الحيوان يشعر بما يكنّه صاحبه له، على حد قوله.



