نتائج واعدة للقاح تجريبي للأطفال ضد الإيدز

MENAFN - Khaberni) خبرني - أظهرت دراسة جديدة أن سلسلة من 6 لقاحات تحتوي على بروتين معدّل من سطح جزيئات فيروس نقص المناعة البشرية حفزت الخطوات الأولية للاستجابة المناعية القوية في تجارب على الحيوانات، تمهد لإعطاء لقاحات للأطفال لاحقاً.

وقال فريق البحث من كلية طب وايل كورنيل بنيويورك وجامعة أمستردام، إن هذه الاستجابة التي يصعب تحقيقها تمثل خطوة مهمة نحو توفير الحماية الكاملة مدى الحياة ضد الفيروس لدى البشر.

وقالت الدكتورة سالي بيرمار رئيسة قسم طب الأطفال في كلية وايل كورنيل: "إن أحد التطورات التي حققناها هو إثبات إمكانية تسليم لقاح فيروس نقص المناعة البشرية وفقاً لجدول زمني مماثل للقاحات الروتينية التي تُعطى بالفعل للأطفال والرضع".





** إصابات المراهقين

وبحسب "مديكال إكسبريس"، تشير التقارير الطبية إلى أنه في عام 2022، أصيب ما يقدر بنحو 140 ألف مراهق تتراوح أعمارهم بين 10 و19 عاماً في جميع أنحاء العالم بالفيروس، وهو عدد كبير من الإصابات بالنسبة لهذه الفئة العمرية.

وأظهرت نتائج اللقاح التجريبي على الحيوانات أن 3 من الحيوانات الـ 5 التي تلقت النسخة المعدلة من لقاح طوّرت أجساماً مضادة بدت وكأنها مقدمة للاستجابة المطلوبة.

وأشارت الاختبارات إلى أن هذه الأجسام المضادة هاجمت الموقع الذي يستخدمه الفيروس لغزو خلايا CD4 T التي يستخدمها الفيروز لغزو الجسم البشري.

وقالت النتائج: "ما زلنا بحاجة إلى تحديد التركيبة الصحيحة من البروتينات الفيروسية لنستمر في هذا المسار، بدءاً من المراحل الأولى من الحياة عندما يتم إعطاء اللقاحات متعددة الجرعات بشكل شائع".