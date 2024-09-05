6 شهداء بقصف إسرائيلي لخيام النازحين بدير البلح وخانيونس

6 شهداء بقصف إسرائيلي لخيام النازحين بدير البلح وخانيونس
التاريخ
9/5/2024 3:10:43 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب آخرون ،فجر اليوم الخميس، جرّاء استهداف طائرات الاحتلال خيام النازحين بساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة.
كما استشهد مواطن وأصيب آخر في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تأوي نازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خانيونس جنوبي غزة.-(بترا)
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