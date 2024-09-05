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إطلاق نار قرب القنصلية الإسرائيلية في ميونيخ

9/5/2024 3:10:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الخميس، إن حادث إطلاق نار وقع بالقرب من القنصلية الإسرائيلية في مدينة موينخ الألمانية.


وأكدت وسائل إعلام ألمانية أن "أحد المشتبه بهم أصيب برصاص الشرطة بعد أن أطلق النار في المنطقة، ولا يزال من غير الواضح دوافع الحادث".
(بترا)

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