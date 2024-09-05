إطلاق نار قرب القنصلية الإسرائيلية في ميونيخ

إطلاق نار قرب القنصلية الإسرائيلية في ميونيخ
التاريخ
9/5/2024 3:10:43 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الخميس، إن حادث إطلاق نار وقع بالقرب من القنصلية الإسرائيلية في مدينة موينخ الألمانية.
وأكدت وسائل إعلام ألمانية أن "أحد المشتبه بهم أصيب برصاص الشرطة بعد أن أطلق النار في المنطقة، ولا يزال من غير الواضح دوافع الحادث".
(بترا)
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