جدل بالنرويج حول ظروف نفوق هفالديمير الحوت الجاسوس

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت منظمات تعنى بحقوق الحيوانات، أن حوت البيلوغا
الشهير، الذي أثار ظهوره في النرويج تكهنات بشأن ارتباطه المحتمل بأنشطة
التجسس الروسية، لقي حتفه "نتيجة إطلاق نار".
وقالت منظمتا "نوح" و"وان ويل" إنهما قدمتا شكوى للشرطة النرويجية تطلبان فيها فتح تحقيق جنائي بشأن نفوقه، حسبما أفادت صحيفة "الغارديان".
وكان
هذا الحوت قد لفت الأنظار عام 2019 بسبب الطوق غير المألوف الذي كان
يرتديه، مما أجج التخمينات حول إمكانية تدريبه من قبل الاستخبارات الروسية
كعنصر مراقبة بحري.
وأُطلق على الحوت لقب "هفالديمير" في مزج بين
الكلمة النرويجية "هفال" التي تعني الحوت، والاسم الأول للرئيس الروسي،
فلاديمير بوتين. ظهر حوت البيلوغا الأبيض لأول مرة قبالة الساحل في منطقة
فينمارك في أقصى شمال النرويج عام 2019.
وقد عُثر عليه ميتا، السبت،
في خليج على الساحل الجنوبي الغربي للنرويج، ونقل، الاثنين، إلى فرع محلي
للمعهد البيطري النرويجي لتشريحه.
وصرح متحدث باسم المعهد أن التقرير متوقع "خلال ثلاثة أسابيع".
وقالت
ريجينا كروسبي هوغ، رئيسة منظمة "وان ويل"، التي ذكرت أنها شاهدت
هفالديمير، الاثنين، لوكالة فرانس برس: "كانت هناك جروح متعددة ناجمة عن
الرصاص حول جسمه."
وأفادت سيري مارتنسن، مديرة منظمة "نوح":
"الإصابات على الحوت مثيرة للقلق وذات طبيعة لا يمكن استبعاد عمل إجرامي
فيها - إنه أمر صادم".
وعثر على "هفالديمير" نافقا، من طرف رجل وابنه كانا يصطادان في خليج ريسافيكا جنوب النرويج، السبت.
ويقُدر عمر "هفالديمير" ما بين 15 و20 عاما، وهو في سن صغير بالنسبة لحيتان البيلوغا التي قد تعمر حتى 60 عاما.
وعند
اكتشافه قبل خمس سنوات، أثار الطوق الصناعي الذي كان يرتديه فضول العلماء
النرويجيين. فقد كان مزودا بحامل لكاميرا وعليه عبارة "معدات سانت بطرسبرغ"
باللغة الإنجليزية.
ورجح المسؤولون النرويجيون آنذاك أن الحوت قد يكون هاربا من منشأة تدريب تابعة للبحرية الروسية.
وقال خبراء إن من المعروف أن البحرية الروسية تدرب الحيتان لأغراض عسكرية.
ولم تصدر موسكو أي رد فعل رسمي على التكهنات بأنه قد يكون "جاسوسا روسيا".- وكالات
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