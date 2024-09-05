جدل بالنرويج حول ظروف نفوق هفالديمير الحوت الجاسوس



وقالت منظمتا "نوح" و"وان ويل" إنهما قدمتا شكوى للشرطة النرويجية تطلبان فيها فتح تحقيق جنائي بشأن نفوقه، حسبما أفادت صحيفة "الغارديان".



وكان هذا الحوت قد لفت الأنظار عام 2019 بسبب الطوق غير المألوف الذي كان يرتديه، مما أجج التخمينات حول إمكانية تدريبه من قبل الاستخبارات الروسية كعنصر مراقبة بحري.



وأُطلق على الحوت لقب "هفالديمير" في مزج بين الكلمة النرويجية "هفال" التي تعني الحوت، والاسم الأول للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين. ظهر حوت البيلوغا الأبيض لأول مرة قبالة الساحل في منطقة فينمارك في أقصى شمال النرويج عام 2019.



وقد عُثر عليه ميتا، السبت، في خليج على الساحل الجنوبي الغربي للنرويج، ونقل، الاثنين، إلى فرع محلي للمعهد البيطري النرويجي لتشريحه.



وصرح متحدث باسم المعهد أن التقرير متوقع "خلال ثلاثة أسابيع".



وقالت ريجينا كروسبي هوغ، رئيسة منظمة "وان ويل"، التي ذكرت أنها شاهدت هفالديمير، الاثنين، لوكالة فرانس برس: "كانت هناك جروح متعددة ناجمة عن الرصاص حول جسمه."



وأفادت سيري مارتنسن، مديرة منظمة "نوح": "الإصابات على الحوت مثيرة للقلق وذات طبيعة لا يمكن استبعاد عمل إجرامي فيها - إنه أمر صادم".



وعثر على "هفالديمير" نافقا، من طرف رجل وابنه كانا يصطادان في خليج ريسافيكا جنوب النرويج، السبت.



ويقُدر عمر "هفالديمير" ما بين 15 و20 عاما، وهو في سن صغير بالنسبة لحيتان البيلوغا التي قد تعمر حتى 60 عاما.



وعند اكتشافه قبل خمس سنوات، أثار الطوق الصناعي الذي كان يرتديه فضول العلماء النرويجيين. فقد كان مزودا بحامل لكاميرا وعليه عبارة "معدات سانت بطرسبرغ" باللغة الإنجليزية.



ورجح المسؤولون النرويجيون آنذاك أن الحوت قد يكون هاربا من منشأة تدريب تابعة للبحرية الروسية.



وقال خبراء إن من المعروف أن البحرية الروسية تدرب الحيتان لأغراض عسكرية.



ولم تصدر موسكو أي رد فعل رسمي على التكهنات بأنه قد يكون "جاسوسا روسيا".- وكالات