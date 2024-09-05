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ميتا ترفع الحظر عن شعار «فلسطين من النهر إلى البحر»

9/5/2024 3:10:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رفع مجلس الإشراف التابع لشركة ميتا أمس الأربعاء الحظر على عبارة ((فلسطين من النهر إلى البحر)) التي يراها البعض على أنها تُظهر التضامن مع الفلسطينيين ويرى البعض الآخر أنها تأييد للعنف ضد اليهود.


وقال المجلس -الذي يعمل بشكل مستقل ولكنَّ تمويله يأتي من ميتا- إن عبارة ((من النهر إلى البحر)) لها معانٍ عديدة، وبالتالي لا يمكن اعتبار استخدامها في حد ذاته ضاراً أو عنيفاً أو تمييزياً.


وتشير العبارة إلى نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط، اللذين تقع بينهما الأراضي الفلسطينية، وغالباً ما يردد الشعار خلال المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين.

ويقول منتقدو العبارة إنها معادية للسامية ودعوة للقضاء على إسرائيل، وتجادل مجموعات أخرى في هذا التفسير.

وقالت الرئيسة المشاركة في مجلس الإشراف، باميلا سان مارتن ((السياق أمر بالغ الأهمية، إن إزالة الخطاب السياسي ببساطة ليس حلاً، يجب أن يكون هناك مجال للنقاش، خاصة في أوقات الأزمات والصراعات)).


وقالت هيئة الرقابة إنها توصلت إلى هذا الاستنتاج بعد مراجعة ثلاث حالات تتعلق بمحتوى نشره مستخدمون مختلفون على فيسبوك يحتوي على العبارة.


وقالت شركة ميتا في بيان ((نرحب بمراجعة المجلس لإرشاداتنا بشأن هذه المسألة))، مضيفة ((بينما نطور جميع سياساتنا مع وضع السلامة في الاعتبار، فإننا نعلم أنها تأتي مع تحديات عالمية ونسعى بانتظام للحصول على مدخلات من خبراء خارج ميتا، بما في ذلك مجلس الإشراف)).


ووصف مدير التقاضي بمعهد نايت بجامعة كولومبيا، أليكس عبدو قرار المجلس بأنه ((مدروس.. وفي رأيي صحيح)).
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وقالت رابطة مكافحة التشهير -مجموعة مناصرة يهودية- إن القرار ((قصير النظر)).


وأضافت أن ((استخدام هذه العبارة له تأثير يجعل أعضاء المجتمع اليهودي والمؤيد لإسرائيل يشعرون بعدم الأمان والنبذ)). (رويترز)

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