الاحتلال يعيق وصول الوفد الوزاري الفلسطيني لمدينة جنين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، وصول الوفد الوزاري الفلسطيني إلى مدينة جنين.
وأوضح مدير مركز الإعلام الحكومي محمد أبو الرب لـ" وفا "، أن قوات الاحتلال أعاقت وصول الوفد الوزاري الحكومي المكون من وزراء الصحة والحكم المحلي والتنمية الاجتماعية لمدينة جنين.
وكان من المقرر أن يصل الوفد للمدينة قرابة الساعة 12، لعقد مؤتمر صحفي في مركز المدينة؛ لمتابعة احتياجات أبناء شعبنا وتنسيق خطط العمل في مجالات الإغاثة وإصلاح ما دمره الاحتلال.
وأوضح أن الاحتلال منع وزير الصحة من الوصول لمستشفى جنين الحكومي، ومن المقرر أن يعقد الوفد الوزاري مؤتمر صحفيا قرب دوار النسيم في الحي الشرقي من المدينة، وعقد اجتماع في مقر مديرية الصحة لمناقشة التدخلات الحكومية لمتابعة احتياجات المدينة وخطط العمل في مجالات الإغاثة والإيواء وإصلاح ما دمره الاحتلال في محافظات شمال الضفة الغربية.
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