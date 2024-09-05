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الاحتلال يعيق وصول الوفد الوزاري الفلسطيني لمدينة جنين

9/5/2024 3:10:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، وصول الوفد الوزاري الفلسطيني إلى مدينة جنين.


وأوضح مدير مركز الإعلام الحكومي محمد أبو الرب لـ" وفا "، أن قوات الاحتلال أعاقت وصول الوفد الوزاري الحكومي المكون من وزراء الصحة والحكم المحلي والتنمية الاجتماعية لمدينة جنين.


وكان من المقرر أن يصل الوفد للمدينة قرابة الساعة 12، لعقد مؤتمر صحفي في مركز المدينة؛ لمتابعة احتياجات أبناء شعبنا وتنسيق خطط العمل في مجالات الإغاثة وإصلاح ما دمره الاحتلال.


وأوضح أن الاحتلال منع وزير الصحة من الوصول لمستشفى جنين الحكومي، ومن المقرر أن يعقد الوفد الوزاري مؤتمر صحفيا قرب دوار النسيم في الحي الشرقي من المدينة، وعقد اجتماع في مقر مديرية الصحة لمناقشة التدخلات الحكومية لمتابعة احتياجات المدينة وخطط العمل في مجالات الإغاثة والإيواء وإصلاح ما دمره الاحتلال في محافظات شمال الضفة الغربية.

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