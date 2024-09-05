الاحتلال يمنع فرق تطعيم شلل الأطفال من دخول غزة

الاحتلال يمنع فرق تطعيم شلل الأطفال من دخول غزة
التاريخ
9/5/2024 3:10:42 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي منع اليوم الخميس الفرق الطبية التابعة للحملة الطارئة للتطعيم ضد شلل الأطفال من دخول بعض المناطق بقطاع غزة في اليوم الأول للحملة بالمحافظات الجنوبية للقطاع، داعية المؤسسات والجهات المعنية كافة بالتدخل العاجل لإنجاح حملة التطعيم والوصول إلى جميع الأطفال في أماكن تواجدهم.
يشار الى أن نسبة عالية من الأطفال يتواجدون مع ذويهم في مناطق بجنوب القطاع.
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