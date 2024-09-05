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الاحتلال يمنع فرق تطعيم شلل الأطفال من دخول غزة

9/5/2024 3:10:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي منع اليوم الخميس الفرق الطبية التابعة للحملة الطارئة للتطعيم ضد شلل الأطفال من دخول بعض المناطق بقطاع غزة في اليوم الأول للحملة بالمحافظات الجنوبية للقطاع، داعية المؤسسات والجهات المعنية كافة بالتدخل العاجل لإنجاح حملة التطعيم والوصول إلى جميع الأطفال في أماكن تواجدهم.


يشار الى أن نسبة عالية من الأطفال يتواجدون مع ذويهم في مناطق بجنوب القطاع.

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