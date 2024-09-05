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ماكرون يكلف بارنييه بتشكيل الحكومة الفرنسية.. فمن هو؟

9/5/2024 3:10:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كلف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون -اليوم الخميس- مفاوض الاتحاد الأوروبي السابق في ملف بريكست، ميشال بارنييه، بتشكيل الحكومة الفرنسية المقبلة.
يأتي ذلك بعد نحو شهرين على الانتخابات التشريعية المبكرة التي فازت فيها الجبهة الشعبية الجديدة (تحالف أحزاب اليسار) من دون تحقيق الغالبية في البرلمان.


وبارنييه (73 عاما) أكبر رئيس حكومة في تاريخ فرنسا الحديث، وكُلّف بتشكيل "حكومة جامعة في خدمة البلاد"، وفق بيان للرئاسة الفرنسية.

وقد رفض ماكرون تشكيل حكومة من الجبهة الشعبية الجديدة -تحالف اليسار المتصدر في نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة- كما رفض تكليف مرشحته لرئاسة الحكومة الموظفة الرسمية لوسي كاستيه.

وبات تشكيل حكومة جديدة أمرا ملحّا مع ضرورة تقديم موازنة عام 2025 إلى البرلمان بحلول الأول من أكتوبر/تشرين الأول على أبعد تقدير.

وستكون أمام رئيس الوزراء الفرنسي المقبل مهمة شاقة تتمثل في محاولة دفع الإصلاحات وميزانية 2025 من خلال برلمان معلق، في الوقت الذي تتعرض فيه فرنسا لضغوط من المفوضية الأوروبية وأسواق السندات لخفض العجز.

MENAFN05092024000072011014ID1108641902

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