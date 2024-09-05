العالم المتباكي على المخطوفين الستة لا يبالي بـ40 ألف غزي

بقلم: جدعون ليفي



إسرائيل تقيم الحداد على المخطوفين الستة القتلى. أيضا العالم قام بالحداد على موتهم. أسماؤهم وصورهم وقصص حياتهم وأبناء عائلاتهم تصدرت النشرات الإخبارية في البلاد وفي العالم. هيرش غولدبرغ بولن وعيدان يروشالمي أصبحا مشهورين رغم عدم ارادتهما، في الأسر وفي الموت. العالم قام بالبكاء عليهم، كيف لا، ستة شباب جميلين، مروا بجهنم في الأسر وبعد ذلك تم إعدامهم بوحشية.

لكن مخطوفينا الستة هم فقط الجزء الصغير في نهاية القصة، جزء صغير من ضحايا الحرب. وجعلهم قصة عالمية هو أمر مفهوم. ولكن المفهوم بشكل أقل هو التناقض غير المعقول بين التغطية الواسعة لحياتهم وموتهم وبين التجاهل المطلق للمصير المشابه لشباب من أبناء جيلهم، أبرياء مثلهم، ساذجون وجميلون مثلهم، ضحايا عبثية مثلهم، في الطرف الفلسطيني. العالم في الواقع في حالة صدمة من مصير غزة، لكنه لم يشارك في أي يوم في تقدير الشهداء الفلسطينيين. الرئيس الأميركي لا يقوم بالاتصال مع عائلات الشهداء الفلسطينيين، حتى لو كان معهم الجنسية الأميركية، كما اتصل مع عائلة غولدبرغ. الولايات المتحدة لم تقم في أي يوم بالدعوة إلى إطلاق سراح آلاف المخطوفين الفلسطينيين المعتقلين بدون محاكمة في إسرائيل. فتاة إسرائيلية قتيلة من حفلة "نوفا" تثير التماهي والشفقة في العالم اكثر من فتاة نازحة من جباليا، الفتاة الإسرائيلية تشبه "العالم" اكثر.

لقد قيل كل شيء عن التجاهل وإخفاء ألم الفلسطينيين في الخطاب في إسرائيل. وحتى الآن لم يتم قول ما يكفي. لم يولد بعد الشهيد الفلسطيني في قطاع غزة الذي له وجه واسم وقصة حياة، أصيبت إسرائيل بالصدمة بسبب قتله. حتى الـ 17 ألف طفل وفتى القتلى في القطاع كانت لهم أحلام وأمنيات وهم أبناء عائلات وتم تدمير عالمهم.

هم لا يهمون الأغلبية هنا، وفئة مسرورة من موتهم. في العالم يعتبرونهم ضحية مخيفة، لكن أيضا هناك بشكل عام لا يوجد لهم وجوه وأسماء.

قلوب الإسرائيليين هي مع الضحايا الإسرائيليين. لا يوجد أي شيء مفهوم وإنساني أكثر من ذلك. ولكن الحداد والحزن الوطني بهذا الحجم على المخطوفين الستة والتجاهل الكامل لعشرات آلاف الضحايا الفلسطينيين هو مرض وغير اخلاقي. نزع الانسانية بدون أي إشارة إنسانية للضحايا، أو حتى الأطفال القتلى، الذين تم بتر أيديهم وأرجلهم، والأيتام والنازحين المصابين بالصدمة والجائعين والمرضى.

مثل عشرات آلاف الاطفال كهؤلاء يوجد الآن على بعد مسافة ساعة من تل أبيب، وقلوبنا منغلقة تجاههم. المساعدات الإنسانية يتم إرسالها إلى الفلبين. وكلما بكت إسرائيل أكثر على المخطوفين والقتلى فإنه تظهر أكثر الفجوة غير المفهومة بين الحداد الوطني واللامبالاة المطلقة بالضحايا الفلسطينيين.

من غير الصعب تخيل ما يشعر به سكان غزة ازاء العالم الذي اهتز بسبب المخطوفين الستة الإسرائيليين القتلى، في حين أنه يفقد الاهتمام بسرعة كبيرة بالـ 40 ألف فلسطيني قتيل. وعندما يتحدثون عن المخطوفين فانهم يتحدثون فقط عن الرهائن الإسرائيليين. وماذا بشأن مئات آلاف المخطوفين الفلسطينيين من القطاع ومن الضفة، والمعتقلين الإداريين، و"المقاتلين غير القانونيين" والعمال الأبرياء الذين علقوا، الذين لا يتحدث أي أحد عنهم وحتى لا يذكر عددهم. بعضهم على الأقل يوجدون في ظروف جهنم. أيضا لهم توجد عائلات تخاف عليهم، وليس لديها أي فكرة عن مصيرهم منذ عشرة أشهر، أيضا غير مسموح للصليب الأحمر زيارتهم. في هذا الأسبوع أصابتنا شيرين فلاح صعب بالدهشة عندما تحدثت في "هآرتس" في 2/9 عن أحد الشهداء الفلسطينيين في غزة، محمد حليمي، "ميدو"، ناشط في تك تك ابن 19 سنة، الذي قتل عندما ذهب لشحن الهاتف المحمول.

المقال كان بصيص ضوء في الظلام. قتيل فلسطيني في غزة له وجه واسم بفضل تك تك وشيرين فلاح صعب عرضته.

الحناجر تختنق من قصة ميدو ليس أقل من الفيلم الأخير عن عيدان يروشالمي. هل مسموح أصلا قول ذلك في إسرائيل 2024؟