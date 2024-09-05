من مصلحتنا إنهاء الحرب

MENAFN - Alghad Newspaper) يديعوت أحرونوت

بقلم: آفي شيلون



في أعقاب الخط التي ألقاها كل من وغانتس وايزنكوت، يمكن أن نرى ذلك كتطور إيجابي في الخطاب نحو الجماهيري – أخيرا قادة المعسكرين يعرضون بوضوح موقفهم من استمرار الحرب، وللجمهور يوجد خلاف يتباحث فيه. رئيس الوزراء قال أمورا واضحة: علينا أن نحتفظ بمحور فيلادلفيا كي نمنع تهريب السلاح. حتى لو كان الثمن التخلي عن أمن عشرات آلاف سكان الشمال ممن لا يمكنهم أن يعودوا إلى بيوتهم؛ حياة المخطوفين، ممن لا يمكنهم أن يتحرروا بدون صفقة؛ حياة الجنود ممن يواصلون التعرض للقتل في ظل حرب متواصلة أهدافها في هذه اللحظة ليست واضحة (وثمنها اقتصادي أيضا سنشعر به قريبا). نتنياهو لم ينتبه إلى أن اقتراحه هو، في واقع الأمر، عودة إلى السياسة ما قبل 7 تشرين أول (أكتوبر): إغلاق بوابات غزة لنكون مسؤولين عنها بدلا من فك الارتباط عن غزة تماما والاجتهاد للبحث لها عن حل سياسي يتضمن السلطة الفلسطينية والدول العربية المعتدلة بدون حكم حماس.

غانتس وآيزنكوت شرحا، من جانبهما، بأنه بدون حل وسط على فيلادلفيا، المخطوفون لن يعودوا وعلى أي حال من الأفضل أن يقام هناك عائق تحت أرضي من أن يرابط جنود- سيشكلون أهدافا للعمليات – في استحكامات فوق الأرض. ليس عندي شك في أنه من الأفضل، في الظروف الحالية، حين تكون حماس على أي حال منهارة وغزة باتت مدمرة، المساومة على محور فيلادلفيا، والوصول إلى صفقة تعيد المخطوفين وكذا تهدئ الشمال وتسمح ببداية عودة السكان.

لكن في الجدال الجماهيري ينقص موقف واحد لم يقال للجمهور وهو بالذات الحاسم: متى تعتزم إسرائيل وقف الحرب، التي كانت مبررة وأدت إلى انهيار حماس، لكن الضرر الذي في استمرارها فاق فضائلها؟ فحتى لو تراجع نتنياهو في نهاية الأمر عن محور فيلادلفيا، فأننا نسير نحو صفقة على مراحل لم نتلق فيها إلا بعضا من المخطوفين، وأن في كل مرحلة سنكون مطالبين بمزيد من الخلافات، ومرة أخرى سننتظر الشائعات عن مزيد من المخطوفين الذين قتلوا والشمال سيواصل الاشتعال لأشهر أخرى. وعليه فمطلوب شجاع أكثر من مجرد تأييد الصفقة.

الحقيقة هي أن ما ينبغي أن يكون على الطاولة من جانب معارضي سياسة نتنياهو، التي تسعى لمواصلة القتال، هو المطالبة بصفقة واحدة، شاملة، في إطارها تعيد لنا حماس كل المخطوفين ولا تعود إلى الحكم مثلما كانت وبالمقابل توقف إسرائيل الحرب، وهذه هي المصلحة الإسرائيلية الجوهرية.

هكذا فقط نتمكن من التفرغ لتسوية في الشمال، لترميم المجتمع ولاستكمال المفاوضات بالسلام مع السعودية، والذي في إطاره ستشارك دول عربية في نظام سلطوي جديد في غزة وإجراء إصلاحات في السلطة الفلسطينية في الضفة كخطوة نحو مفاوضات معهم. هذه هي الوصفة الوحيدة التي تسمح لإسرائيل أيضا بالاستعداد لمعركة مستقبلية حقيقية مع حزب الله وإيران وكذا للعيش هنا مع أمل في مستقبل من المصالحة.

على هذه المسألة يجب المطالبة بالانتخابات – على ما نريد نحن الإسرائيليين في واقع الأمر في أعقاب الحرب.

في هذا السياق نتنياهو بالفعل محق في أن محور فيلادلفيا يرتبط بمحور (المقاومة). لكنه يرتبط في أن من يصر على أن تكون الإستراتيجية الإسرائيلية للتصدي لهذا المحور والاحتفاظ بمحور فيلادلفيا في واقع الأمر لا يقترح أي تصد جدي لإيران وحزب الله بل تمترس في حل عسكري محلي فقط.

من يخطط للتصدي بجدية وبحكمة لمحور الشر يجب أن يفهم بأن فيلادلفيا هو مجرد ورقة واحدة مقابله يمكننا أن نبني حلفا إستراتيجيا مع الدول العربية المعتدلة، إلى جانب الولايات المتحدة، ضد محور (المقاومة). بالتوازي فإن قيادة إسرائيلية شجاعة عليها أيضا أن تعلن للجمهور بأنه إلى جانب تعزيز الاستعدادات في الجيش علينا أن نفهم بأن حلا يمكنه أن يجلب أمنا حقيقيا يكمن فقط في تسوية سياسية مع الفلسطينيين.

نعم، بالذات الآن على إسرائيل أن تستغل نتائج الحرب التي آضعفت حماس بحيث أن رجالها شوهوا استطلاعات تأييد لها في أوساط الفلسطينيين، لأجل وضع بنية تحتية، على الأقل، للمفاوضات على التعايش هنا. على المدى البعيد هذه هي الوصفة الوحيدة لنصر مطلق.

وعليه حتى لو كان خيرا فإنه يوجد في هذه اللحظة جدال جماهيري على الصفقة وتفاصيلها، علينا أن نتذكر بأن هذا جدال يفوت القصة الأكبر: الحرب في غزة يجب أن تنتهي، ومن الأفضل في صفقة واحدة شاملة، لأن هذه هي المصلحة الإسرائيلية.