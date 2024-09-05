مصر لنتنياهو: فشلت في أهدافك وحققت إبادة جماعية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عواصم- ما يزال التوتر والتصعيد مستمرا بين مصر وإسرائيل، فبعد تمسك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
بالتواجد على محور فيلادلفيا، وتكرار توجيهه الاتهامات لمصر بتهريب الأسلحة لقادة حماس، جاء رد مصري جديد أمس على هذه الاتهامات.
وقال مصدر مصري رفيع المستوى مساء أمس، إن تصريحات بنيامين نتنياهو تفتقد الواقعية، ويسعى من خلالها إلى تحميل الدول الأخرى مسؤولية فشله في تحقيق أهدافه في قطاع غزة الذي شهد "إبادة جماعية".
وأضاف المصدر المصري بحسب "القاهرة الإخبارية"، أن الأشهر الماضية أثبتت أن نتنياهو لا يهمه عودة المحتجزين الإسرائيليين أحياء طالما ذلك يتعارض مع أهدافه ومصالحه الشخصية.
وكان مصدر مصري آخر قال في تصريحات أول من أمس، إن نتنياهو يمهد من خلال ادعاءاته بتهريب السلاح من مصر لإعلان فشله الأمني والسياسي، خصوصا مع عدم العثور على الأسرى أو تحقيق أي انتصار عسكري.
كما أشار إلى أن استياء كافة الأطراف من استمرار رئيس وزراء إسرائيل في إفشال الوصول لاتفاق هدنة بات أمراً معلناً.
وأعلن المصدر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يروج الأكاذيب للتغطية على فشله في غزة.
جاء هذا بعدما أعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، قبل يومين عن رفضها التام للتصريحات التي أدلى بها نتنياهو وحاول من خلالها الزج باسمها لتشتيت انتباه الرأي العام الإسرائيلي، وعرقلة التوصل لصفقة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
كذلك حملت مصر حكومة نتنياهو عواقب إطلاق مثل تلك التصريحات التي تزيد من تأزيم الموقف، وتستهدف تبرير السياسات العدوانية والتحريضية والتي تؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة.
يذكر أن تصريحات نتنياهو المعادية لمصر، أثارت استياء عدد من الدول العربية، التي أصدرت بيانات رفض لهذه التصريحات، مع إعلان تضامنها مع مصر في مواجهة المزاعم الإسرائيلية، من بين هذه الدول المملكة العربية السعودية، والإمارات، والكويت، وقطر، وسلطنة عمان، والأردن، والعراق، كما أصدرت جامعة الدول العربية بيانا بهذا الصدد.
وفي سياق متصل، أجرى رئيس أركان القوات المسلحة المصرية الفريق أحمد خليفة، ظهر أمس، زيارة مفاجئة لتفقد الأوضاع الأمنية وإجراءات التأمين على الحدود مع غزة.
بينما ظهرت التشكيلات العسكرية المختلفة، والدبابات المصرية على طول الحدود الشرقية للبلاد مع قطاع غزة وأمام معبر رفح.
ونقلت الهيئة الوطنية للإعلام (حكومية) أن الفريق خليفة "تفقد إجراءات التأمين على الاتجاه الإستراتيجي الشمالي الشرقي، حيث بدأت الجولة بالمرور على القوات المكلفة بتأمين معبر رفح البري".
وحسبما ذكرت الهيئة في الخبر الذي أوردته على موقعها على الإنترنت "أكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة أن المهمة الرئيسة للقوات المسلحة هي الحفاظ على حدود الدولة على كافة الاتجاهات الإستراتيجية".
وأضاف أن "رجال القوات المسلحة قادرون على الدفاع عن حدود الوطن جيلا بعد جيل"، مؤكدا "أهمية التحلي بالعلم والإرادة والحفاظ على اللياقة البدنية العالية لضمان تنفيذ كافة المهام باحترافية عالية، كما اطمأن على الحالة المعيشية والإدارية للفرد المقاتل".
حضر الجولة التفقدية قائد قوات حرس الحدود ونائب رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة والقائم بأعمال رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية وقائد الجيش الثاني الميداني وقادة القوات الخاصة وعدد من قادة القوات المسلحة. وأضاف المصدر "إن تصريحات نتنياهو تفتقد الواقعية ويسعى من خلالها إلى تحميل الدول الأخرى مسؤولية فشله في تحقيق أهدافه في قطاع غزة الذي شهد إبادة جماعية".-(وكالات)
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