Friday, 06 September 2024 01:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مصر لنتنياهو: فشلت في أهدافك وحققت إبادة جماعية

9/5/2024 3:10:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عواصم- ما يزال التوتر والتصعيد مستمرا بين مصر وإسرائيل، فبعد تمسك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتواجد على محور فيلادلفيا، وتكرار توجيهه الاتهامات لمصر بتهريب الأسلحة لقادة حماس، جاء رد مصري جديد أمس على هذه الاتهامات.
وقال مصدر مصري رفيع المستوى مساء أمس، إن تصريحات بنيامين نتنياهو تفتقد الواقعية، ويسعى من خلالها إلى تحميل الدول الأخرى مسؤولية فشله في تحقيق أهدافه في قطاع غزة الذي شهد "إبادة جماعية".
وأضاف المصدر المصري بحسب "القاهرة الإخبارية"، أن الأشهر الماضية أثبتت أن نتنياهو لا يهمه عودة المحتجزين الإسرائيليين أحياء طالما ذلك يتعارض مع أهدافه ومصالحه الشخصية.
وكان مصدر مصري آخر قال في تصريحات أول من أمس، إن نتنياهو يمهد من خلال ادعاءاته بتهريب السلاح من مصر لإعلان فشله الأمني والسياسي، خصوصا مع عدم العثور على الأسرى أو تحقيق أي انتصار عسكري.
كما أشار إلى أن استياء كافة الأطراف من استمرار رئيس وزراء إسرائيل في إفشال الوصول لاتفاق هدنة بات أمراً معلناً.
وأعلن المصدر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يروج الأكاذيب للتغطية على فشله في غزة.
جاء هذا بعدما أعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، قبل يومين عن رفضها التام للتصريحات التي أدلى بها نتنياهو وحاول من خلالها الزج باسمها لتشتيت انتباه الرأي العام الإسرائيلي، وعرقلة التوصل لصفقة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
كذلك حملت مصر حكومة نتنياهو عواقب إطلاق مثل تلك التصريحات التي تزيد من تأزيم الموقف، وتستهدف تبرير السياسات العدوانية والتحريضية والتي تؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة.
يذكر أن تصريحات نتنياهو المعادية لمصر، أثارت استياء عدد من الدول العربية، التي أصدرت بيانات رفض لهذه التصريحات، مع إعلان تضامنها مع مصر في مواجهة المزاعم الإسرائيلية، من بين هذه الدول المملكة العربية السعودية، والإمارات، والكويت، وقطر، وسلطنة عمان، والأردن، والعراق، كما أصدرت جامعة الدول العربية بيانا بهذا الصدد.
وفي سياق متصل، أجرى رئيس أركان القوات المسلحة المصرية الفريق أحمد خليفة، ظهر أمس، زيارة مفاجئة لتفقد الأوضاع الأمنية وإجراءات التأمين على الحدود مع غزة.
بينما ظهرت التشكيلات العسكرية المختلفة، والدبابات المصرية على طول الحدود الشرقية للبلاد مع قطاع غزة وأمام معبر رفح.
ونقلت الهيئة الوطنية للإعلام (حكومية) أن الفريق خليفة "تفقد إجراءات التأمين على الاتجاه الإستراتيجي الشمالي الشرقي، حيث بدأت الجولة بالمرور على القوات المكلفة بتأمين معبر رفح البري".
وحسبما ذكرت الهيئة في الخبر الذي أوردته على موقعها على الإنترنت "أكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة أن المهمة الرئيسة للقوات المسلحة هي الحفاظ على حدود الدولة على كافة الاتجاهات الإستراتيجية".
وأضاف أن "رجال القوات المسلحة قادرون على الدفاع عن حدود الوطن جيلا بعد جيل"، مؤكدا "أهمية التحلي بالعلم والإرادة والحفاظ على اللياقة البدنية العالية لضمان تنفيذ كافة المهام باحترافية عالية، كما اطمأن على الحالة المعيشية والإدارية للفرد المقاتل".
حضر الجولة التفقدية قائد قوات حرس الحدود ونائب رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة والقائم بأعمال رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية وقائد الجيش الثاني الميداني وقادة القوات الخاصة وعدد من قادة القوات المسلحة. وأضاف المصدر "إن تصريحات نتنياهو تفتقد الواقعية ويسعى من خلالها إلى تحميل الدول الأخرى مسؤولية فشله في تحقيق أهدافه في قطاع غزة الذي شهد إبادة جماعية".-(وكالات)

MENAFN05092024000072011014ID1108641899

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث