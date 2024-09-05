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صحف عالمية: واشنطن متواطئة بقتل الفلسطينيين ونتنياهو غير معني بعودة الأسرى

9/5/2024 3:10:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عواصم- فيما ذكرت أنباء عن مسؤول أميركي كبير أن مسودة اتفاق جديدة بشأن صفقة تبادل الأسرى قد تصدر الأسبوع المقبل أو قبل ذلك، قال كتاب ومحللون في العالم إن رئيس وزراء الاحتلال لا يرغب بصفقة تنهي عدوانه على غزة.
المسؤول الأميركي (فضل عدم ذكر اسمه) قال إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتمسكه باحتلال محور فيلادلفيا وضعت الأطراف الوسيطة في موقف صعب.
وأوضح أن الاقتراح الجديد بشأن صفقة التبادل يهدف إلى حل نقاط الخلاف الرئيسة، مشيرا إلى أن المفاوضين يحاولون حل عقبتي محور فيلادلفيا وقوائم الأسرى المشمولين بصفقة التبادل، في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة لليوم الـ335.
وأضاف المسؤول أن وفدا إسرائيليا أكد استعداد إسرائيل للانسحاب من فيلادلفيا بعد مرحلة أولى تستمر 42 يوما، في أعقاب ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أول من أمس أن مسؤولين إسرائيليين أكدوا للوسطاء في قطر أن انسحاب الجيش بالكامل من محور فيلادلفيا سيكون في المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار.
كما نقلت هآرتس عن مسؤول أميركي أن رئيس الموساد أكد للوسطاء استعداد إسرائيل للانسحاب من فيلادلفيا قبيل إعلان نتنياهو رفضه ذلك.
ويأتي هذا بعد أن أكد نتنياهو -خلال مؤتمرين صحفيين الاثنين الماضي وأول من أمس، أنه لن يسحب جيشه من محور فيلادلفيا على حدود غزة مع مصر، مكررا مزاعمه بأن هذا المحور مرت عبره في السابق أسلحة إلى حركة حماس.
وأضاف "يقولون لنا: اخرجوا من محور فيلادلفيا لمدة 42 يوما، وأنا أقول إذا فعلنا ذلك فلن نعود إليه ولو بعد 42 سنة"، معتبرا أن دخول جيشه إلى المحور أجبر حماس على تغيير موقفها في المفاوضات، مؤكدا أن تحقيق أهداف الحرب يمر من هذا المحور، وفق قوله.
وقد حذرت حركة حماس، مساء أول من أمس، من أن نتنياهو يُفشل التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب بقطاع غزة وتبادل الأسرى عبر التشبث بالبقاء في محور فيلادلفيا الحدودي بين القطاع ومصر، مشيرة إلى أن "ألاعيب" نتنياهو تستخدم المفاوضات لإطالة أمد العدوان على الشعب الفلسطيني.
وقال القيادي خليل الحية إن الحركة متمسكة بمقترح الرئيس الاميركي جو بايدن بشأن صفقة تبادل للأسرى.
وقالت الحركة -في بيان- إنه لا توجد حاجة إلى مقترحات جديدة لوقف إطلاق النار، وإن المطلوب الآن هو الضغط على نتنياهو وحكومته وإلزامهم بما تم التوافق عليه خلال المفاوضات السابقة، في إشارة إلى أنباء تتداولها وسائل إعلام أميركية بشأن إعداد واشنطن مقترحا جديدا لصفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق النار بغزة.
ويأتي هذا مع تصاعد حدة الهجوم والانتقادات الإسرائيلية لنتنياهو واتهامه بعرقلة الصفقة التي ستعيد المحتجزين أحياء، على خلفية إعلان الجيش استعادة جثث 6 أسرى من غزة، في حين اندلعت مواجهات عنيفة بين الشرطة والمحتجين في تل أبيب مساء الثلاثاء الماضي إلى جانب إضراب اتحاد نقابات العمال (الهستدروت).
وقالت صحف عالمية إن التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة يبدو بعيد المنال في ظل تعنت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرة إلى أن تشبث الأخير بالبقاء في محور فيلادلفيا يعني أنه غير مهتم بعودة الأسرى.
ففي صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، قال تقرير إن موقف نتنياهو المتعنت يجعل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق أمرا بعيد المنال، مشيرا إلى أن مسؤولين أمنيين إسرائيليين "يتهمون رئيس الوزراء سرا بإجهاض أي اتفاق محتمل، خصوصا في اللحظات الحاسمة التي كان فيها التقدم واضحا، في محاولة لضمان بقائه السياسي".
كما نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية عن نائب وزير الدفاع الإسرائيلي السابق إفرايم سنيه أن مواصلة التشبث باستمرار الوجود العسكري في محور فيلادلفيا "يؤكد أن بنيامين نتنياهو غير مهتم بإعادة الرهائن إلى ديارهم". وأضاف سنيه أنه لا يوجد أي تفسير آخر لهذا الأمر.
وفي الكيان المحتل، نقلت صحيفة "هآرتس" عن مسؤول أميركي رفيع أن الولايات المتحدة قادرة على القيام بترتيبات أمنية تراعي احتياجات إسرائيل بشكل كامل إذا انسحبت من فيلادلفيا.
وأضاف المسؤول أن تصريحات بعض الوزراء الإسرائيليين عن أن الصفقة المقترحة ستضحي بأمن إسرائيل "أمر غير صحيح". وقال المسؤول إن عدم إبرام الصفقة "يمثل تهديدا لأمن إسرائيل على المدى الطويل".
وفي موقع "ذا هيل"، أشار مقال لجوش روبنر إلى أن إسرائيل "تمعن في عنفها المروع ضد الفلسطينيين، الذي يعد أكثر فتكا من كارثة عام 1948 (في إشارة إلى النكبة)".
وقال روبنر إن الولايات المتحدة "متواطئة بشكل عميق في القتل الجماعي الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين". وطالب الكاتب نائبة الرئيس الأميركي المرشحة الديمقراطية للانتخابات كامالا هاريس باتباع القانون الأميركي، من خلال دعم حظر تزويد إسرائيل بالسلاح.
وفي صحيفة "الغارديان"، كتب أزريل بيرمانت مقالا قال فيه إن حظر بريطانيا السلاح إلى إسرائيل "كان جزئيا ورمزيا"، مصيفا "ينبغي على حكومة حزب العمال فرض عقوبات على الوزيرين المتطرفين الخطيرين في الحكومة الإسرائيلية إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش بسبب منعهما التوصل إلى اتفاق".
وقال إن هذا الأمر "من شأنه أن يبعث رسالة إلى الجمهور الإسرائيلي الأوسع بأن الحكومة البريطانية تقف إلى جانبهم، وأن صبرها على حكومة نتنياهو المتهورة قد نفد".
كما نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" تقريرا أشارت فيه إلى أن اليهود المتدينين في إسرائيل (الحريديم) يقفون على مفترق طرق، مع وصول أوامر التجنيد العسكرية بحقهم.
وأضاف التقرير أن الحرب في غزة غيّرت نهج الجيش الإسرائيلي تجاه المجندين المتدينين، الذين لم ينظر إليهم في السابق باعتبارهم أولوية، مشيرا إلى أن الجيش "أصبح في أمسّ الحاجة إليهم حاليا".-(وكالات)

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