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نتنياهو يتذرع بفيلادلفيا لإطالة أمد الحرب على غزة ومنع سقوط حكومته

9/5/2024 3:10:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين عمان- يتذرع رئيس حكومة الاحتلال، "بنيامين نتنياهو"، بالتمسك بشرط بقاء جيشه بمحور "فيلادلفيا" لإفشال مفاوضات تبادل الأسرى ولإطالة أمد حرب الإبادة الجماعية ضد قطاع غزة، ولمنع سقوط حكومته اليمينية المتطرفة.
وما زالت قضية استمرار احتلال محور "فيلادلفيا" ورفض الانسحاب منه تشكل عقبة أمام جهود الوسطاء لوقف إطلاق النار بغزة، وتثير جدلاً واسعاً بالكيان الصهيوني، وتؤجج خلافاته الداخلية، فيما يستمر "نتنياهو" بانتهاج سياسة الخداع والكذب بهدف عرقلة أي تقدم في صفقة التبادل، لأن أي صفقة ستؤدي لسقوط حكومته، وتقربه من عتبة المساءلة والمحاكمة القانونية.
فقد كشف استطلاع جديد للرأي أن أكثر من نصف جمهور الكيان المحتل يؤيدون الانسحاب من محور فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر لصالح إبرام صفقة لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين.
في حين قال 61 % من المستطلعة آراؤهم إنهم لا يثقون في إدارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للحرب.
وأجرى الاستطلاع معهد "قنطار" لاستطلاعات الرأي (غير حكومي) لصالح هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، ونشرت الأخيرة نتائجه مساء أول من أمس، دون الإشارة إلى حجم العينة التي شملها الاستطلاع.
وقال 53 % من المستطلعين إنه يجب التخلي عن السيطرة الأمنية على محور فيلادلفيا للتوصل إلى صفقة مع حركة حماس لإعادة المحتجزين.
وفي المقابل، فإن 29 % فقط من الإسرائيليين يعتقدون أنه من الضروري إبقاء السيطرة على المحور "رغم الثمن الباهظ لتفجير الصفقة"، في حين قال 18 % إنهم لم يكوّنوا رأيا بعدُ بشأن الموضوع.
وحتى شهر أيار (مايو) الماضي، لم تولِ حكومة الاحتلال ورئيسها محور "فيلادلفيا" أهمية كبرى في حرب الإبادة على غزة، ولكنهم أدركوا فجأة بعدها مدى حيويته بالنسبة لأمن الكيان المُحتل، وأضحوا يتمسكون به كشرط ضروري، لأن عكس ذلك الأمر يعني إزالة العقبة الأخيرة من طريق التوصل إلى صفقة تبادل الأسرى، وهو ما لا يريده "نتنياهو".
وهنا تظهر خديعة "نتنياهو"، حيث لم يتحرك للتمسك باحتلال "فيلادلفيا" طوال 14 عاماً من حكمه، ولكنه استيقظ الآن فقط لوضعه عقبة أمام التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، من أجل تفادي تهديد الوزراء المتطرفين في حكومته، مثل "ايتمار بن غفير" و"بتسلئيل سموتريش"، بالانسحاب من الحكومة ووضع مصير الائتلاف اليميني الحاكم على المحك في حال تم إبرامه.
وفي هذا السياق؛ ينتقد المعارضون لسياسة "نتنياهو" في الكيان المُحتل إصرار الأخير على بقاء جيش الاحتلال عند محور "فيلادلفيا" والادعاء بأن حكومته لا تستطيع المضي في صفقة التبادل بسبب الضرورة الأمنية لوجودها هناك.
واعتبرت تلك الأوساط، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" بالكيان المحتل، أن موقف "نتنياهو" يعد عملياً "فرض حكم الإعدام وبدم بارد على الأسرى في القطاع، والتخلي عنهم تحت ذريعة واهية".
من جانبها، أكدت حركة "حماس"، أن قرار "نتنياهو" بعدم الانسحاب من محور صلاح الدين (فيلادلفيا)، يهدف إلى إفشال التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقالت الحركة، في تصريح لها أمس، "نحذر من الوقوع في شرك "نتنياهو" وألاعيبه، والذي يستخدم المفاوضات لإطالة أمد العدوان على الشعب الفلسطيني"، متابعة: "لسنا بحاجة إلى مقترحات جديدة، والمطلوب الآن هو الضغط على "نتنياهو" وحكومته وإلزامهم بما تم التوافق عليه".
وقد زعم "نتنياهو"، في وقت سابق أول من أمس، أنه "عند فك الارتباط بغزة 2005، يصبح محور فيلادلفيا مجالا لتهريب الأسلحة"، معتبراً أن سيطرة الاحتلال على محور فيلادلفيا أمر أساسي في تحقيق أهداف الحرب على غزة.
وادّعى مجدداً بأن أهداف الاحتلال تتمثل في تدمير قدرات "حماس" وتحرير الأسرى لدى المقاومة، وإلا فإن حماس تشكل تهديداً وهذا يتم منعه بالسيطرة على محور فيلادلفيا، فمن دون السيطرة عليه لن يتمكن الاحتلال من منع حماس من تهريب السلاح أو المسلحين"، وفق مزاعمه.
وأكد نتنياهو: "إذا خرجنا من محور فيلادلفيا فلن نتمكن من العودة إليه مرة أخرى"، وقد أثار موقفه بشأن محور فيلادلفيا توترات مع مصر، التي تعترض على أي وجود للاحتلال هناك، وحذرت من أنه ينتهك اتفاقيات كامب ديفيد لعام 1979.
ويزعم نتنياهو أن الممر يشكل قناة رئيسة لنقل الأسلحة والأموال إلى مسلحي "حماس" في غزة، فيما ترفض مصر هذه الاتهامات، بينما يدّعي جيش الاحتلال إنه عثر على نحو عشرين نفقا تحت الحدود منذ شهر أيار (مايو) الماضي.
وفي الأثناء؛ شارك عشرات الفلسطينيين في مسيرة وسط مدينة رام الله، أمس، تنديداً بعدوان الاحتلال المتواصل على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.
ونظمت المسيرة القوى والاتحادات والنقابات والمؤسسات الأهلية والفعاليات الشعبية في رام الله، ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية، وجابوا شوارع المدينة، مؤكدين وحدة الدم والمصير ورافضين لحرب الاحتلال على الشعب الفلسطيني ومجازره المتواصلة في الضفة وغزة، ومساندة لمحافظات شمال الضفة وجنوبها ونصرة المعتقلين.
وردد المشاركون هتافات تنادي بالوحدة الوطنية للتصدي لجرائم الاحتلال، مطالبين بوقف عدوان الاحتلال على قطاع غزة والضفة الغربية، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه التي يرتكبها بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

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