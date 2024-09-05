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وسط تزايد الضغوط الاقتصادية.. عملة الاحتلال تواصل الانخفاض

9/5/2024 3:10:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) القدس المحتلة - شهد الشيكل (عملة كيان الاحتلال الإسرائيلي) تراجعا مقابل الدولار واليورو، وسط تزايد الضغوط الاقتصادية والسياسية، لا سيما استمرار الحرب على غزة وانعكاسها السلبي على اقتصاد الاحتلال.
وفترة ما بعد ظهر أمس، انخفض الشيكل مقابل الدولار بنسبة 1.26 % ليصل إلى 3.717 شياكل للدولار، بينما تراجع مقابل اليورو بنسبة 1.35 % ليصل إلى 4.107 شياكل لليورو، بحسب غلوبس.
وفقًا لرونين مناحيم، كبير الاقتصاديين في بنك مزراحي طفحوت، كان الانخفاض الحاد في وول ستريت أول من أمس من أبرز الأسباب التي أدت إلى تراجع الشيكل.
ويشير إلى أن التوقعات باستمرار هذه الانخفاضات زادت من الضغوط على المؤسسات المحلية التي قللت من انكشافها على العملات الأجنبية، مما اضطرها لتحويل الشيكل إلى عملات أجنبية.
كما تلعب البيئة السياسية غير المستقرة دورا رئيسيا، حيث إن الغموض المحيط بمفاوضات صفقة الرهائن ومستقبل الحرب في غزة واستئناف المحادثات حول الإصلاح القضائي، كلها زادت من ضعف الشيكل. وقد أشار مناحيم إلى أن السنة الماضية شهدت انخفاضا في الشيكل بنسبة 10 % قبل الحرب بسبب الإصلاحات القضائية المقترحة.
وعلى الرغم من هذه التحديات، يشير كبير الاقتصاديين في بنك مزراحي طفحوت إلى أن هناك عوامل قد تدعم الشيكل في المستقبل. ومن هذه العوامل، السياسات المالية الجديدة التي اقترحها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، والتي تتضمن تقليص العجز المستهدف لعام 2025 إلى 4 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وقد تساعد هذه الخطوة -وفق مناحيم- في استقرار الشيكل، خاصة أنها تتماشى مع توجهات بنك إسرائيل ووكالات التصنيف الائتماني.
ويعيش الكيان المحتل قيادة ومجتمعًا في حالة مستمرة من اللايقين العالي، مما يجعل المجتمع في وضع من القلق والذعر والترقّب المستمر، ويجبر القيادة على اتخاذ قرارات وتبني توجهات لا تستند إلى معطيات حقيقية وكاملة، كما ينعكس كل ذلك في إعداد الموازنات العسكرية والأمنية.
ومع استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة وفي مواجهة عدة جبهات أخرى بما فيها الضفة الغربيّة، يستمر العجز في الموازنة العامة الإسرائيلية في الارتفاع، كما تم تعديل الموازنة أكثر من مرّة.
وفي هذا السياق يرى الكولونيل الإسرائيلي رام أميناخ (62 عاما) الذي عمل مستشارا ماليا لرئيس الأركان ورئيس قسم الموازنة في وزارة الدفاع وعضوًا في منتدى الأركان العامة وفي إدارة وزارة الدفاع، أنّ إعداد موازنة الدفاع الإسرائيلي يواجه تحديات أساسية متمثلة بـسوء التخطيط واللايقين، وقد نجحت إسرائيل في السابق في إدراك التهديدات الأمنية وتقدير مصدرها وحجمها وطبيعتها وتوقيتها وبالتالي صممت الموازنات العسكرية والخطط القادرة على التصدي للتهديدات في إطار الحفاظ على العقيدة الأمنية وركائزها الرئيسية مثل الحروب السريعة الخاطفة والردع العالي، وهذا ما لم تنجح به إسرائيل في ظل حكم رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، مما جعلها تقع فريسة طوفان الأقصى وأدّى إلى انهيار عقيدتها الأمنية. - (وكالات)

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