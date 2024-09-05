تحديث دليل استخدام السوشال ميديا للمؤسسات الحكومية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
إبراهيم المبيضين
عمان– أكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أمس أنها تتجه إلى تحديث الدليل الإرشادي لاستخدام التواصل الاجتماعي
الأمثل للمؤسسات الحكومية في الأردن، للاستفادة من هذه المنصات في التفاعل مع المواطنين من جميع فئات المجتمع.
وبينت الوزارة في ردها على أسئلة لـ"الغد" أنها ستعمل على تحديث الدليل الذي طرح لأول بنسخته الأولى في الربع الأول من العام الماضي 2023 بهدف مواكبة التطورات المتسارعة في قطاع التواصل الاجتماعي، ووضع إرشادات مفيدة لاستخدام أمثل لمنصات التواصل الاجتماعي من قبل المؤسسات الحكومية والوزارات في تواصلها مع بعضها ومع المواطنين والمستفيدين من خدماتها أفراد ومؤسسات قطاع خاص.
وبينت الوزارة أنها بغرض تحديث الدليل الإرشادي لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي الأمثل للوزارات والمؤسسات الحكومية في الأردن فقد طرحته للاستشارة العامة لاستقبال الآراء والملاحظات حول محاوره وبنوده التفصيلية.
وحددت الوزارة تاريخ السادس عشر من شهر أيلول (سبتمبر) الحالي موعدا نهائيا لاستقبال الملاحظات من المعنيين حول الدليل، وبعد ذلك ستعمل على جمع الملاحظات وتنقيحها والاستفادة منها في تعديل الدليل وتحديثه خلال فترة الأسابيع المقبلة، لإصداره بنسخته النهائية المعدلة والبدء بتنفيذه في المؤسسات الحكومية.
وفي نسخة من الدليل الأول حصلت "الغد" عليها أكدت الوزارة أنه يهدف إلى توفير إطار توجيهي وإرشادي للاستخدام الرسمي والشخصي لمنصات التواصل الاجتماعي للوزارات والمؤسسات الحكومية والمسؤولين الحكوميين في المملكة.
وقالت الحكومة في الدليل "يجب أن تكون هناك خطــة للتواصـل الاجتمـاعي تتبع المؤسسة الحكومية ويجب أن تكون جزءا من الإستراتيجية المؤسسية للجهة الحكومية، مع تحديد أهداف واضحة ومؤشرات أداء لقياس التقدم في تنفيذها".
إلى ذلك، أكد الدليل أنه يجب أن يأتي إنشاء حسابات للمؤسسات الحكومية على مختلف منصات التواصل الاجتماعي بناء على دراسة مع تحديد أهداف التواجد وإنشاء الصفحات والحسابات على السوشال ميديا وتحديد الجمهور المستهدف.
وجاء في الدليل أنه يجب الانتباه والعناية بموضوعة المعايير الأمنية العالية في التواجد للمؤسسات الحكومية على منصات التواصل الاجتماعي مع التزام أقصى معايير وتقنيات الأمن، واستخدام البريد الإلكتروني الرسمي وكلمات المرور القوية.
وبين الدليل أنه يجب أن يكون هناك تحديد واضح ومسؤوليات في إدارة حسابات أو صفحات المؤسسات الحكومية على منصات التواصل الاجتماعي من خلال إدارات للسوشال ميديا وتحديد مهام لإدارة المحتوى، والتفاعل مع المواطنين والجمهور.
وبلغة الأرقام، يقدر عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة بنحو 11 مليونا وعدد اشتراكات الخلوي بنحو 7.8 مليون اشتراك أكثرها تعتمد على الهواتف الذكية، فيما يقدر عدد مستخدمي السوشال ميديا في الأردن بأكثر من 7 ملايين مستخدم لمختلف المنصات، أكثرهم يتواجدون على منصة الفيسبوك الاجتماعية.
ولفت الدليل إلى أنه يجب العمل في إدارة حسابات المؤسسات الحكومية على منصات التواصل الاجتماعي على محتوى يتضمن معلومات صحيحة ودقيقة، وتجنب المحتوى الجدلي، واحترام الخصوصية والحرص على أقصى معايير الأمان.
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