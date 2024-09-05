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تحديث دليل استخدام السوشال ميديا للمؤسسات الحكومية

9/5/2024 3:10:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إبراهيم المبيضين عمان– أكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أمس أنها تتجه إلى تحديث الدليل الإرشادي لاستخدام التواصل الاجتماعي الأمثل للمؤسسات الحكومية في الأردن، للاستفادة من هذه المنصات في التفاعل مع المواطنين من جميع فئات المجتمع.
وبينت الوزارة في ردها على أسئلة لـ"الغد" أنها ستعمل على تحديث الدليل الذي طرح لأول بنسخته الأولى في الربع الأول من العام الماضي 2023 بهدف مواكبة التطورات المتسارعة في قطاع التواصل الاجتماعي، ووضع إرشادات مفيدة لاستخدام أمثل لمنصات التواصل الاجتماعي من قبل المؤسسات الحكومية والوزارات في تواصلها مع بعضها ومع المواطنين والمستفيدين من خدماتها أفراد ومؤسسات قطاع خاص.
وبينت الوزارة أنها بغرض تحديث الدليل الإرشادي لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي الأمثل للوزارات والمؤسسات الحكومية في الأردن فقد طرحته للاستشارة العامة لاستقبال الآراء والملاحظات حول محاوره وبنوده التفصيلية.
وحددت الوزارة تاريخ السادس عشر من شهر أيلول (سبتمبر) الحالي موعدا نهائيا لاستقبال الملاحظات من المعنيين حول الدليل، وبعد ذلك ستعمل على جمع الملاحظات وتنقيحها والاستفادة منها في تعديل الدليل وتحديثه خلال فترة الأسابيع المقبلة، لإصداره بنسخته النهائية المعدلة والبدء بتنفيذه في المؤسسات الحكومية.
وفي نسخة من الدليل الأول حصلت "الغد" عليها أكدت الوزارة أنه يهدف إلى توفير إطار توجيهي وإرشادي للاستخدام الرسمي والشخصي لمنصات التواصل الاجتماعي للوزارات والمؤسسات الحكومية والمسؤولين الحكوميين في المملكة.
وقالت الحكومة في الدليل "يجب أن تكون هناك خطــة للتواصـل الاجتمـاعي تتبع المؤسسة الحكومية ويجب أن تكون جزءا من الإستراتيجية المؤسسية للجهة الحكومية، مع تحديد أهداف واضحة ومؤشرات أداء لقياس التقدم في تنفيذها".
إلى ذلك، أكد الدليل أنه يجب أن يأتي إنشاء حسابات للمؤسسات الحكومية على مختلف منصات التواصل الاجتماعي بناء على دراسة مع تحديد أهداف التواجد وإنشاء الصفحات والحسابات على السوشال ميديا وتحديد الجمهور المستهدف.
وجاء في الدليل أنه يجب الانتباه والعناية بموضوعة المعايير الأمنية العالية في التواجد للمؤسسات الحكومية على منصات التواصل الاجتماعي مع التزام أقصى معايير وتقنيات الأمن، واستخدام البريد الإلكتروني الرسمي وكلمات المرور القوية.
وبين الدليل أنه يجب أن يكون هناك تحديد واضح ومسؤوليات في إدارة حسابات أو صفحات المؤسسات الحكومية على منصات التواصل الاجتماعي من خلال إدارات للسوشال ميديا وتحديد مهام لإدارة المحتوى، والتفاعل مع المواطنين والجمهور.
وبلغة الأرقام، يقدر عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة بنحو 11 مليونا وعدد اشتراكات الخلوي بنحو 7.8 مليون اشتراك أكثرها تعتمد على الهواتف الذكية، فيما يقدر عدد مستخدمي السوشال ميديا في الأردن بأكثر من 7 ملايين مستخدم لمختلف المنصات، أكثرهم يتواجدون على منصة الفيسبوك الاجتماعية.
ولفت الدليل إلى أنه يجب العمل في إدارة حسابات المؤسسات الحكومية على منصات التواصل الاجتماعي على محتوى يتضمن معلومات صحيحة ودقيقة، وتجنب المحتوى الجدلي، واحترام الخصوصية والحرص على أقصى معايير الأمان.

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