الفراية: الانتخابات النيابية ستجرى بكل شفافية ونزاهة



وأكد الفراية خلال الافتتاح، أهمية مدينة العقبة التجارية والاقتصادية والسياحية وتميزها في التنظيم والأمن والسلم المجتمعي والبنية التحتية، لافتا إلى أنها احتضنت بالأمس أحد المعارض الدولية العالمية "سوفكس الدولي" الذي شارك فيه وزراء الداخلية العرب وأبدوا إعجابهم بما يحتويه من الصناعات الدفاعية والأمنية المميزة، خاصة الجناح الأردني العسكري.



وأشار إلى أن الانتخابات النيابية المقبلة للمجلس العشرين ستتميز عن سابقتها بأنها انتخابات برامجية حزبية، تجرى لأول مرة في الأردن وتضم 41 مقعدا للأحزاب وكل حزب سيحظى بمقعدين للمرأة، داعيا الجميع إلى المشاركة في هذا العرس الديمقراطي الذي يشهده الأردن في العاشر من الشهر الجاري.



وأوضح الفراية، أن الانتخابات ستجرى بكل شفافية ونزاهة وستركز على تكريس دور المرأة الأردنية والحزبية البرامجية، مشيرا إلى أن الانتخابات جزء مهم من منظومة التحديث السياسي لذا يجب على الجميع المشاركة فيها بقناعاتهم، لأن المشاركة بحد ذاتها شيء إيجابي يخدم العملية السياسية في الأردن.



ونوه إلى أن الاقتراع والفرز سيكون بنفس المكان وبحضور مندوبي المرشحين، وهذا يؤكد نزاهة ومصداقية الانتخابات التي ستفرز مجلس نوابا يمثلون الشعب ويراقبون عمل الحكومة ويشرعون القوانين التي تساهم في تطور الحياة العامة للمجتمع الأردني.



من جانبه أكد محافظ العقبة خالد الحجاج، حرص المحافظة بمختلف أجهزتها للحفاظ على السلم والأمن المجتمعي في المدينة التي تحظى برعاية ملكية خاصة من جلالة الملك وسمو ولي العهد، لافتا إلى أن الأجهزة الأمنية بجميع مسمياتها تقوم بواجبها في حفظ الأمن بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، كما تقوم الدوائر الحكومية الخدماتية بواجبها على أكمل وجه في توفير الخدمات للمواطنين في مكان إقامتهم.



ولفت إلى أن المنظومة الأمنية والاقتصادية في العقبة تعمل بشكل سليم، يدل على ذلك انخفاض سقف المخاطر فيها بفضل ما يوفره الأمن لها من مقومات، مشيرا إلى أن تميز العقبة برؤية جلالة الملك، وفر للمواطنين كل انواع الخدمات الصحية والتعليمية والبنية التحتية السياحية والاقتصادية .