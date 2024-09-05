بلدية إربد: مليون وثلاثة وتسعين الف دينار لأعمال تعبيد جديدة



وقالت مديرة مديرية العطاءات والتحققات في البلدية المهندسة إيناس حداد إن البلدية استكملت جميع الإجراءات الخاصة بالعطاء وانتهت من إحالته حسب الأصول مبينةً أنه تم تحديد مدة العمل به بـ 175 يوماً من تاريخ منح المقاول أمر المباشرة بالعمل.



وأكدت حداد أنه تم تسليم جميع المستندات المتعلقة بالعطاء لدائرة المشاريع الهندسية بهدف البدء بالعمل خلال الأيام القليلة القادمة ضمن أولوياتها وخططها المعدة مسبقاً.



وأضافت أن تنفيذ هذا العطاء سيكون له أثر هام في تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوسيع رقعة مساحة الطرق المعبدة والتي تجرى عليها عمليات الصيانة أو إعادة الإنشاء وفق ما يقرر المهندسين المختصين بذلك.



وأكملت حداد أن البلدية تسعى دائماً لتقديم خدمات مثلى تليق بالمواطنين وتأخذ ملاحظاتهم وشكاويهم على محمل الجد وتضعها ضمن خططها وأعمالها الدائمة.