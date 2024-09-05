الفايز: سوفكس يسهم في تنشيط الاقتصاد والسياحة في العقبة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أحمد الرواشدة
العقبة- أكد رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز، خلال جولة قام بها اليوم في أقسام معرض سوفكس الدولي 2024، الذي انطلقت فعالياته يوم الثلاثاء برعاية ملكية سامية، إن هذا الحدث يُعد من المشاريع الاستراتيجية للمنطقة الخاصة التي ستسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المحلي وتنشيط القطاع الاقتصادي والسياحي، مما يجعل العقبة وجهة مفضلة للمؤتمرات والمعارض والفعاليات الدولية، ويعزز حضورها على المستويين الإقليمي والدولي.
وأضاف الفايز خلال الجولة التي رافقه بها أعضاء مجلس المفوضين أن مؤتمر ومعرض سوفكس يشكل فرصة للدول والشركات العارضة للاطلاع على تجارب نظرائهم من الدول الأخرى، وتبادل الخبرات والمعلومات، ومعرفة أحدث المهام والأسلحة والمعدات العسكرية لدى مختلف الأطراف، كما يعتبر الحدث فرصة لتبادل وجهات النظر، وتقوية العلاقات المتبادلة بين المشاركين.
وخلال جولته في أجنحة وأقسام المعرض، اطلع الفايز على مختلف المجالات التي ركزت على آخر ما توصلت إليه الصناعات الدفاعية والأمنية، بالإضافة إلى المعدات الأكثر تطوراً التي تستخدمها قوات النخبة والعمليات الخاصة حول العالم.
يُذكر أن معرض سوفكس الدولي 2024 أستقطب مشاركات واسعة من الدول والشركات العالمية، مما يعد أحد أكبر الفعاليات العسكرية والأمنية في المنطقة الذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين مختلف الدول والشركات في مجالات الدفاع والأمن، إلى جانب استعراض أحدث الابتكارات في هذا المجال.
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