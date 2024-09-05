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الفايز: سوفكس يسهم في تنشيط الاقتصاد والسياحة في العقبة

9/5/2024 3:08:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد الرواشدة العقبة- أكد رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز، خلال جولة قام بها اليوم في أقسام معرض سوفكس الدولي 2024، الذي انطلقت فعالياته يوم الثلاثاء برعاية ملكية سامية، إن هذا الحدث يُعد من المشاريع الاستراتيجية للمنطقة الخاصة التي ستسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المحلي وتنشيط القطاع الاقتصادي والسياحي، مما يجعل العقبة وجهة مفضلة للمؤتمرات والمعارض والفعاليات الدولية، ويعزز حضورها على المستويين الإقليمي والدولي.
وأضاف الفايز خلال الجولة التي رافقه بها أعضاء مجلس المفوضين أن مؤتمر ومعرض سوفكس يشكل فرصة للدول والشركات العارضة للاطلاع على تجارب نظرائهم من الدول الأخرى، وتبادل الخبرات والمعلومات، ومعرفة أحدث المهام والأسلحة والمعدات العسكرية لدى مختلف الأطراف، كما يعتبر الحدث فرصة لتبادل وجهات النظر، وتقوية العلاقات المتبادلة بين المشاركين.

وخلال جولته في أجنحة وأقسام المعرض، اطلع الفايز على مختلف المجالات التي ركزت على آخر ما توصلت إليه الصناعات الدفاعية والأمنية، بالإضافة إلى المعدات الأكثر تطوراً التي تستخدمها قوات النخبة والعمليات الخاصة حول العالم.

يُذكر أن معرض سوفكس الدولي 2024 أستقطب مشاركات واسعة من الدول والشركات العالمية، مما يعد أحد أكبر الفعاليات العسكرية والأمنية في المنطقة الذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين مختلف الدول والشركات في مجالات الدفاع والأمن، إلى جانب استعراض أحدث الابتكارات في هذا المجال.

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