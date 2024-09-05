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تأخر الموسم الزراعي في وادي الأردن.. مأزق التغيرات المناخية يتجدد

9/5/2024 3:08:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حابس العدوان وادي الأردن- يتوقع مزارعون ومعنيون، أن تؤدي التغيرات المناخية إلى تأخر مواعيد الزراعة في وادي الأردن، مشيرين إلى أن ارتفاع درجات الحرارة وتأخر الهطول المطري وانعكاساته على الوضع المائي سيعيق خطط المزارعين للموسم المقبل.
هذا التحدي بالإضافة إلى التحديات الأخرى كاستمرار الإنتاج في المناطق الشفوية وارتفاع الكلف ونقص السيولة وغياب التمويل ونقص العمالة أدى إلى تراجع كبير في الزراعات المبكرة التي كان من المفترض أن تبدأ بالإنتاج حاليا.
ويرى مزارعون أن تلك العوامل دفعتهم إلى تأخير الموسم الزراعي في وادي الأردن خلال السنوات الأخيرة، موضحين أنها أسهمت كذلك في إطالة عمر الإنتاج في المناطق الشفوية إلى وقت متأخر، ما اضطر مزارعي الوادي إلى تأخير مواعيد إنتاجهم لتفادي تضاربها مع مواعيد الإنتاج الشفوي.
ووفق المزارع وليد هاشم المرازيق، فإن التغيرات المناخية فرضت حالة من التردد في زراعة الأراضي، ما أدى إلى تراجع كبير في الزراعات المبكرة، موضحا أن ارتفاع درجات الحرارة بالتزامن مع شح مياه الري، ونقص السيولة وغياب الدعم اللازم لبدء الزراعة، حتما سيؤدي إلى تأخير الزراعة للعروة التشرينية شهرا على الأقل.
وأضاف المرازيق، "أن المخاوف من نقص المياه في ظل تراجع معدلات الهطل المطري وتراجع مخزون السدود واستمرار تراجع الأوضاع التسويقية، إضافة إلى ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج ونقص العمالة الزراعية الكافية، جميعها عوامل تشكل تحديات تواجه المزارعين للموسم المقبل"، مشيرا إلى "أن بدء زراعة الأراضي يبقى مرهونا بتحسن الأجواء وتوفر كميات مياه كافية لري الأشتال".
أما المزارع محمد العجوري، فيقول، "إن غالبية المزارعين سيحجمون عن زراعة أراضيهم خوفا من عدم كفاية المياه اللازمة للري في ظل ارتفاع معدلات التبخر جراء ارتفاع درجات الحرارة"، لافتا إلى "أن استمرار ارتفاع درجات الحرارة يزيد من فرص إصابة الأشتال بالأمراض الفطرية والآفات الحشرية، مما يقلل من فرصة نجاح نموها".
وقال العجوري، "إن زراعة الأرض في ظل هذه التحديات تعد مغامرة، إذ إن المزارع سيجد نفسه مرغما على تحمل كلف طائلة لمكافحة الآفات الزراعية التي يمكن تلافيها مع تساقط الأمطار"، متوقعا في الوقت ذاته "أن تتأخر مواعيد الزراعة إلى فترة أطول إذا ما استمرت الأوضاع المناخية السائدة".
وينقسم الموسم الزراعي بوادي الأردن إلى قسمين: الزراعة المبكرة التي تبدأ خلال شهري تموز (يوليو) وآب (أغسطس)، وتزرع هذه الفترة عادة بالباذنجان، في حين تبدأ زراعة العروة التشرينية من منتصف أيلول (سبتمبر) وحتى منتصف تشرين الأول (أكتوبر)، وتزرع بالمحاصيل الحقلية كالفلفل والخيار والكوسا والبندورة والبطاطا والمنتجات الخضرية الأخرى.
ومن وجهة نظر الخبير الزراعي المهندس عبدالكريم الشهاب، "فإن تأثير تغير المناخ على الزراعة يتشعب ليشمل تغيير مواعيد زراعة المحاصيل، إذ إن ارتفاع درجات الحرارة وتذبذب معدلات الهطول المطري يزيد الحاجة إلى تكييف مواعيد الزراعة لتتناسب مع التغيرات المناخية".
وأضاف الشهاب، "تقلبات الطقس يمكن أن تؤثر سلبا على الإنتاج كما ونوعا وجودة، ذلك أن التغيرات المناخية بات لها أثر واضح على معدلات سقوط الأمطار وتوزيعها الجغرافي، والذي يؤثر على التربة وقابليتها لزراعة الأصناف النباتية".
وأوضح، أن "التغير المناخي عادة ما يتسبب بزيادة الظواهر الجوية المتطرفة كالفيضانات أو الجفاف، إلى فقدان المحاصيل وتدهور الظروف الزراعية, إضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات غير مسبوقة والذي يؤثر على مواعيد الإزهار والنضوج".
وأشار الشهاب أيضا، إلى "أن التغير المناخي يتسبب غالبا بتأثيرات كبيرة على النظم البيئية والتوازن البيئي في المناطق الزراعية وانعكاساته على توفر الموارد الحيوية للمزارع وانتشار الأمراض والآفات الزراعية التي تشكل تحديا أمام المزارعين", مشددا في الوقت ذاته، على "ضرورة العمل على استدامة الزراعة في وادي الأردن بإدخال التقنيات الزراعية اللازمة واللجوء لزراعة أصناف نباتية متكيفة وإيجاد حلول عاجلة لشح الموارد المائية واستخدام تقنيات ترشيد الاستهلاك المائي وتطبيق ممارسات زراعية مبتكرة توازن بين احتياجات الإنتاج الغذائي والحفاظ على البيئة".
من جهته، يعدد المهندس الزراعي عواد البليلات العوامل التي تؤدي إلى تأخر مواعيد الزراعة مثل ارتفاع درجات الحرارة ونقص مياه الري وارتفاع الكلف ونقص العمالة، بالإضافة إلى التغير المناخي الذي تسبب باختلال واضح في الدورات الزراعية وتغير في مواقيتها، إذ أسهم في ترحيل مواعيد الزراعة خلال العشر سنوات الأخيرة لمدة شهر تقريبا.
وأوضح البليلات، أن تجهيز الأرض لزراعة النبات يحتاج إلى كميات مضاعفة من المياه لتقليل حرارة الأرض، وما يتوفر حاليا من حصص مائية لا يكفي لسد حاجة النبات، لافتا إلى أن استمرار الإنتاج الوفير من الخضار في المناطق الشفوية يلعب دورا مهما في تأخير الموسم الزراعي في وادي الأردن، إذ إن أي تضارب في الإنتاج الشفوي والغوري سيؤدي حتما إلى وجود كميات كبيرة في الأسواق وبالتالي انخفاض حاد في أسعار بيعها.
وأشار كذلك، إلى أن غياب الأسواق التصديرية وتراجع الطلب محليا على الخضار يعد أحد أهم الأسباب التي تدفع المزارعين إلى تأخير مواعيد الزراعة، داعيا المزارعين إلى التريث في زراعة أراضيهم لحين تحسن الأجواء لضمان الوصول إلى بيئة مناسبة لنمو النبات وتلافي تحمل كلف إضافية.

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