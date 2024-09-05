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جرش.. حلوى الخبيصة تصعد للواجهة مع كثرة العنب وانخفاض أسعاره

9/5/2024 3:08:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) صابرين الطعيمات جرش- دفعت كثرة إنتاج العنب وانخفاض أسعاره في محافظة جرش، العديد من السيدات إلى إعداد حلوى شعبية قديمة تسمى "الخبيصة" التي تشتهر المحافظة بها، حيث تصنع من عصير العنب ويتم تخزينها بهدف بيعها في فصل الشتاء الذي يتم الإقبال فيه عادة على شراء تلك الحلوى.
وفي الفترة الماضية، شرعت سيدات البيوت وصاحبات المطابخ الإنتاجية بإعداد تلك الحلوى، فضلا عن إنتاج أصناف متعددة من "المونة" في فترات الفواكه الموسمية، كحل مناسب لتعويض انخفاض الأسعار وحفظ المنتج لوقت أطول وضمان تسويقه.
وتنشط المطابخ الإنتاجية وربات المنازل في تجهيز وإعداد المنتوجات الغذائية بمختلف أنواعها من مخللات ومربيات العنب والتين والدراق والخوخ والمشمش وإعداد الزعتر البلدي والسماق الذي يزرع في سفوح الجبال وتحضير الأعشاب العطرية وتجهيز آلاف الكيلوغرامات من المقدوس البلدي وتجهيز الزبيب بمختلف أنواعه وإعداد القطين وتجفيف كل أنواع الفواكه، لاسيما أن هذه المنتجات متوفرة بكثرة في مزارع جرش وأسعارها منخفضة في الأسواق، ومن الأجدى ماديا تصنيعها منزليا لتحسين المنتج وضمان بيعه بسعر أفضل وتوفير المونة الغذائية التي يحتاجها كل منزل أردني وقد اعتادوا على تسوقها من محافظة جرش في هذا الوقت.
ويلجأ مزارعو جرش بسبب انخفاض أسعار ثمار العنب بشكل خاص وباقي الفواكه الموسمية، إلى المواد الغذائية المصنعة، وأشهرها "الخبيصة" لتعويض جزء من تكاليف العمل وتحقيق مردود مالي.
وانخفضت أسعار ثمار العنب في آخر عامين بما نسبته 50 % في محافظة جرش، نظرا لتوسع مساحة مزارع العنب وإقبال المزارعين على زراعة العنب كونه من المزروعات التي تثمر بسرعة ويستفاد من الأوراق والثمار في ذات الموسم، عدا عن أنه يصنع منه منتوجات متعددة وتسوق بشكل أفضل.
وبدأ المزارعون بتصنيع العنب لتعويض تكاليف الزراعة والإنتاج، لاسيما أن أشجار العنب تحتاج إلى رعاية خاصة واهتمام وتكاليف ري وتسميد ورش وحراثة وتقليم وأجور عمال لقطاف الأوراق والثمار، ولا يمكن تغطية هذه التكاليف إلا بتصنيع المنتج، إلا أن المواد المصنعة ما تزال تعاني من مشكلة التسويق بأسعار مناسبة، في حين يبقى خيار التصنيع الحل الوحيد لضمان الحفاظ على المنتج وإطالة مدة بقائه، لاسيما أن الفواكه الموسمية سريعة التلف إذا بقيت على وضعها الطبيعي دون تصنيع.
وتحول سيدات محافظة جرش ثمار العنب وتحولها إلى مربيات وزبيب وخل وحلوى "الخبيصة"، وهذه المنتجات يتم بيعها بأسعار مناسبة مقارنة مع تكاليف العمل.
وأكد المزارعون، أن أسعار العنب في الأسواق غير مجدية ولا تغطي تكاليف الإنتاج من أجور عمال وأثمان العبوات وتكاليف النقل إلى الأسواق المركزية ولا يزيد سعر الكيلو على نصف دينار في أحسن الظروف، ومن المتوقع أن ترتفع كميات الإنتاج نظرا للارتفاع الكبير في درجات الحرارة التي تسرع من نضوج الثمر.
وقال مزارع العنب في بلدة ساكب أبو سراج العياصرة، إن "أرضه تنتج سنويا كميات كبيرة من ثمار العنب، والمساحة المزروعة لا تقل عن عشرة دونمات، وأسعار المنتج منخفضة وغير مجدية ولا تغطي تكاليف العمل، لذا يلجأ إلى تصنيع العنب إلى منتجات أكثر تسويقا وأسعارها أفضل من أسعار الثمار، وأهمها مربى العنب والزبيب والخبيصة، وهذه المنتجات تدوم فترة أطول وتسوق بشكل أفضل وتضمن الحفاظ على المنتج فترة أطول لحين تسويقه".
وأوضح العياصرة، "أنه يوظف سيدات من المجتمع المحلي لغاية تصنيع المنتج في منزله ويقوم بتسويقه من خلال المجتمع المحلي ووسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما أن المعارض والمهرجانات والبازارات شبه متوقفة بسبب تداعيات الأحداث السياسية في المنطقة، خصوصا العدوان على قطاع غزة، وما يقام منها يكون لفترات قصيرة وعدد المشاركين متواضع".
وأضاف، "أنه يلجأ إلى إنشاء بسطات صغيرة مؤقتة على الشوارع والطرقات التي يمر بها السياح في عطلة نهاية الأسبوع لتسويق كمية أكبر من المنتج، خصوصا أن الزوار يرغبون بالمنتوجات الغذائية التي تنتج في محافظة جرش وتشتهر بها".
وقالت السيدة المنتجة جميلة بني ملحم، "إنها بدأت بتصنيع مادة العنب وتحويله إلى الحلوى الشعبية القديمة الأكثر طلبا وتسويقا من ثمار العنب وهي (الخبيصة)، وتقوم بتسويقها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وتصنعها منزليا، وتعتبر ثمار العنب من الفواكه الأكثر تسويقا كون المنتوجات المصنعة منه تشكل مواد غذائية كثيرة منها المربيات والمخللات والحلوى والخل".
وأكدت بني ملحم، "أن ما ينقص السيدات المنتجات في تصنيع المواد الغذائية وإنتاج أنواع متعددة من المواد الغذائية التي تخزن لفترات طويلة هو التأهيل والتدريب والتمكين المادي، لا سيما أن محافظة جرش تشتهر بالمواد الغذائية ومختلف المنتوجات التي تسوق عربيا وعالميا".
وأوضحت، "أنها تعمل في تصنيع المنتوجات الغذائية التي تنتجها في أرضها الزراعية منذ أكثر من عشر سنوات، لا سيما أن تصنيع المواد الغذائية وتسويقها أسهل وأفضل وأكثر جدوى مادية من بيع الثمار في الأسواق المركزية، لا سيما أن مدينة جرش سياحية ومميزة بمنتوجاتها التي يطلبها الزوار من كل بقاع الأرض".
وأوضحت بني ملحم أيضا، "أن هذه المنتجات التي تسوقها في المنطقة التي تقطن فيها تشهد طلبا متزايدا نظرا لجودتها وأسعارها المناسبة ونوعيتها المتعددة، وتغطي تكاليف الإنتاج".
وبينت، أنها "تحصل على المواد الأولية من مزارعها التي تنتج اللوزيات والتفاحيات والإجاص والعنب والتين والزعتر البلدي والمشمش والخوخ والدراق، وتقوم بتصنيعها منزليا وبمواد تنتج في مزارعها، وهذا يزيد من رغبة المواطنين بشراء هذه المنتجات، لا سيما أنها تعتمد على المواد الطبيعية في الإنتاج، وجميع المواد التي تستخدم تخلو من المواد الحافظة والمصنعة وغير الصحية".
ووفق بني ملحم، "فإنها توفر دخلا لا يقل عن 3000 دينار سنويا تعيل بها أسرتها، وتقوم كذلك بتقديم الخدمات الزراعية لمزارعها من حراثة وتسميد وتقليم وري المياه وتغطية أجور العمالة".
أما السيدة العاملة ورئيسة جمعية "سيدات نجدة" نبيلة أبو غليون، فتقول من جهتها، إنها "عادة ما تنتظر موسم المنتجات الزراعية من الفواكه بفارغ الصبر لتقوم بشرائها من المزارعين مباشرة وتصنيعها وإنتاج مواد غذائية تباع بشكل وسعر أفضل من البيع المباشر للفواكه الموسمية".
وبينت "أنها تقوم حاليا من خلال برامج تدريب للسيدات العاملات في الجمعية بتجفيف كل أنواع الفواكه وخلق منتج غذائي موافق عليه من المؤسسات الصحية وصحي ويحفظ المنتج لفترات أطول ويتم تسويقه بشكل أفضل بأسعار منخفضة، كبديل مناسب للحد من تلف الفواكه الموسمية وعدم الاستفادة منها على الرغم من جودتها العالية".
وأوضحت أبو غليون، "أنها تستغل المواسم السياحية في تسويق المنتجات من مربيات ومخللات وزعتر بلدي وإنتاج الخبيصة وغيرها من المواد الغذائية التي تحتاجها الأسر الأردنية وزوار المواقع السياحية، وتتميز بها محافظة جرش بشكل خاص، إلا أن هذه الفترة تشهد حالة ركود سياحي كبير، مما سيضطرها إلى تخزين المنتجات الغذائية لحين تسويقها خلال المعارض والمهرجانات الغذائية".
وطالبت الجمعيات الخيرية والتعاونية، "أن تدعم عمل السيدات المنتجين من خلال الدورات التدريبية والتأهيلية وورش العمل التي تدعم عملهن وتطور المهارات الأساسية والمبادئ التي يعملن من خلالها".
بدوره، أكد مدير زراعة جرش في حديث سابق مع "الغد" الدكتور فايز الخوالدة، "أن محافظة جرش تتميز بمنتوجها من ثمار العنب، وتصنيع العنب لعدة منتوجات تلقى رواجا وتسويقا من المجتمع المحلي وزوار المحافظة".
وأوضح، "أن ثمار العنب بدأت بالنضوج تدريجيا في مختلف القرى والبلدات التي تشتهر بزراعة العنب، وأهمها بلدتا سوف وساكب، وأسعاره يتحكم فيها العرض والطلب، وهي مناسبة، ووزارة الزراعة لا تحدد أسعاره كباقي المنتوجات الغذائية التي تعرض بالأسواق ويتحكم فيها العرض والطلب".
كما أكد الخوالدة، "أن مساحة مزارع العنب في محافظة جرش لا تقل عن 3 آلاف دونم، ومن المحتمل أن تتأثر بالارتفاع الكبير لدرجات الحرارة في هذه الأيام، إلا أن ثمار العنب تتحمل درجات الحرارة المرتفعة وتقاوم مختلف الأمراض، وهذا العام لم تتعرض لأي أمراض".

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