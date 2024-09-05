شركة Wastefuel تُعيّن David Trench كرئيس تنفيذي جديد

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت اليوم شركة WasteFuel، وهي شركة الطاقة الحيوية من الجيل القادم ومقرها الولايات المتحدة، عن تعيين David Trench في منصب الرئيس التنفيذي الجديد لها، بعد بحث عالمي مكثف. سيتنحى Trevor Neilson، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة WasteFuel، عن منصبه كرئيس تنفيذي، لكنه سيظل على اتصال بمجلس الإدارة والفريق التنفيذي وDavid لضمان انتقال سلس.
يتمتع David بأكثر من 20 عامًا من الخبرة القيادية العالمية في مجال الأعمال التجارية القائمة على الطاقة والتكنولوجيا. ينضم David إلى WasteFuel من Ocean Harvest، وهي شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا الزراعية تركز على إنتاج الأغذية المستدامة والمدعومة بالتكنولوجيا في الشرق الأوسط، حيث شغل سابقًا منصب الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك وهو حاليًا عضو في مجلس الإدارة.
شغل David سابقًا منصب نائب الرئيس الأول للمشاريع الإستراتيجية في شركة noon، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا في الشرق الأوسط، وكان الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة Meraas، وهي شركة قابضة للتنمية والاستثمار بمليارات الدولارات.
كما شغل العديد من المناصب العليا في Shell عبر أعمال التنقيب والغاز والطاقة الجديدة المتكاملة. في هذه الأدوار، كان مسؤولاً عن الأنشطة التجارية، وتطوير الأعمال، وأنشطة إنشاء المشاريع، وتنفيذ المشاريع، وإدارة الأصول/العمليات، ومفاوضات أصحاب المصلحة الخارجيين.
قال Trevor Neilson، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة WasteFuel والذي يشغل الآن منصب رئيس شركة Prometheus Hyperscale ، وهي شركة مطورة لمراكز البيانات الضخمة المستدامة في مجال الذكاء الاصطناعي: "David هو الشخص المثالي لقيادة WasteFuel إلى مرحلتها التالية المثيرة من التسويق". "لقد أثبتنا منذ تأسيسنا لشركة WasteFuel على مدار الأعوام أنه من الممكن إزالة الكربون من سوق الشحن العالمي، وقد أثبت مسار تكنولوجيا WasteFuel أنه طريقة عملية وفعالة من حيث التكلفة لتحقيق ذلك. أتطلع إلى مواصلة دعم WasteFuel كمستشار والعمل جنبًا إلى جنب مع مجلس الإدارة والفريق لضمان انتقال سلس".
"يسعدني الانضمام إلى الفريق المذهل في WasteFuel كرئيس تنفيذي جديد. إن غرض WasteFuel ذو معنى عميق في سياق التحول المستمر في مجال الطاقة لأنه يسعى إلى حل أزمتين عالميتين: الحاجة إلى إزالة الكربون من النقل على نطاق واسع والحاجة إلى تقليل النفايات. وقال David Trench: "إنه لشرف كبير أن أقود مثل هذا الفريق ذي الخبرة وأن أعمل جنبًا إلى جنب مع مجلس إدارة مثير للإعجاب وشركاء ملتزمين لتسريع تطوير مشاريعنا مع تزايد الطلب على الوقود المستدام عالميًا".
استثمرت شركة bp Ventures في شركة WasteFuel في عام 2023 مما أدى إلى قيادتها لجولتها التمويلية من الفئة . وقال Philipp Schoelzel، نائب الرئيس لشؤون الجيل القادم من الوقود الحيوي: "نرحب بـ David كرئيس تنفيذي ونتمنى لـ Trevor كل التوفيق. ونتطلع إلى مواصلة علاقتنا مع WasteFuel للمساعدة في تطوير الأعمال بشكل أكبر".
حول WasteFuel
WasteFuel هي شركة وقود مستدام من الجيل التالي تستخدم تقنيات مجربة للمساعدة في معالجة حالة الطوارئ المناخية وإحداث ثورة في التنقل. تحول WasteFuel النفايات البلدية والزراعية إلى وقود منخفض الكربون بما في ذلك الميثانول الأخضر لقطاع الشحن. تعمل WasteFuel، التي اختارتها مجلة TIME كواحدة من أفضل شركات التكنولوجيا الخضراء في أمريكا لعام 2024 ، جنبًا إلى جنب مع الشركاء الإستراتيجيين بما في ذلك BP وMaersk وPrime Infra لتغذية مستقبل النقل البحري بالنفايات. تعرف على المزيد على .
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