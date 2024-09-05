شركة Wastefuel تُعيّن David Trench كرئيس تنفيذي جديد

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت اليوم شركة WasteFuel، وهي شركة الطاقة الحيوية من الجيل القادم ومقرها الولايات المتحدة، عن تعيين David Trench في منصب الرئيس التنفيذي الجديد لها، بعد بحث عالمي مكثف. سيتنحى Trevor Neilson، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة WasteFuel، عن منصبه كرئيس تنفيذي، لكنه سيظل على اتصال بمجلس الإدارة والفريق التنفيذي وDavid لضمان انتقال سلس.

يتمتع David بأكثر من 20 عامًا من الخبرة القيادية العالمية في مجال الأعمال التجارية القائمة على الطاقة والتكنولوجيا. ينضم David إلى WasteFuel من Ocean Harvest، وهي شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا الزراعية تركز على إنتاج الأغذية المستدامة والمدعومة بالتكنولوجيا في الشرق الأوسط، حيث شغل سابقًا منصب الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك وهو حاليًا عضو في مجلس الإدارة.

شغل David سابقًا منصب نائب الرئيس الأول للمشاريع الإستراتيجية في شركة noon، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا في الشرق الأوسط، وكان الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة Meraas، وهي شركة قابضة للتنمية والاستثمار بمليارات الدولارات.

كما شغل العديد من المناصب العليا في Shell عبر أعمال التنقيب والغاز والطاقة الجديدة المتكاملة. في هذه الأدوار، كان مسؤولاً عن الأنشطة التجارية، وتطوير الأعمال، وأنشطة إنشاء المشاريع، وتنفيذ المشاريع، وإدارة الأصول/العمليات، ومفاوضات أصحاب المصلحة الخارجيين.

قال Trevor Neilson، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة WasteFuel والذي يشغل الآن منصب رئيس شركة Prometheus Hyperscale ، وهي شركة مطورة لمراكز البيانات الضخمة المستدامة في مجال الذكاء الاصطناعي: "David هو الشخص المثالي لقيادة WasteFuel إلى مرحلتها التالية المثيرة من التسويق". "لقد أثبتنا منذ تأسيسنا لشركة WasteFuel على مدار الأعوام أنه من الممكن إزالة الكربون من سوق الشحن العالمي، وقد أثبت مسار تكنولوجيا WasteFuel أنه طريقة عملية وفعالة من حيث التكلفة لتحقيق ذلك. أتطلع إلى مواصلة دعم WasteFuel كمستشار والعمل جنبًا إلى جنب مع مجلس الإدارة والفريق لضمان انتقال سلس".

"يسعدني الانضمام إلى الفريق المذهل في WasteFuel كرئيس تنفيذي جديد. إن غرض WasteFuel ذو معنى عميق في سياق التحول المستمر في مجال الطاقة لأنه يسعى إلى حل أزمتين عالميتين: الحاجة إلى إزالة الكربون من النقل على نطاق واسع والحاجة إلى تقليل النفايات. وقال David Trench: "إنه لشرف كبير أن أقود مثل هذا الفريق ذي الخبرة وأن أعمل جنبًا إلى جنب مع مجلس إدارة مثير للإعجاب وشركاء ملتزمين لتسريع تطوير مشاريعنا مع تزايد الطلب على الوقود المستدام عالميًا".

استثمرت شركة bp Ventures في شركة WasteFuel في عام 2023 مما أدى إلى قيادتها لجولتها التمويلية من الفئة . وقال Philipp Schoelzel، نائب الرئيس لشؤون الجيل القادم من الوقود الحيوي: "نرحب بـ David كرئيس تنفيذي ونتمنى لـ Trevor كل التوفيق. ونتطلع إلى مواصلة علاقتنا مع WasteFuel للمساعدة في تطوير الأعمال بشكل أكبر".

حول WasteFuel

WasteFuel هي شركة وقود مستدام من الجيل التالي تستخدم تقنيات مجربة للمساعدة في معالجة حالة الطوارئ المناخية وإحداث ثورة في التنقل. تحول WasteFuel النفايات البلدية والزراعية إلى وقود منخفض الكربون بما في ذلك الميثانول الأخضر لقطاع الشحن. تعمل WasteFuel، التي اختارتها مجلة TIME كواحدة من أفضل شركات التكنولوجيا الخضراء في أمريكا لعام 2024 ، جنبًا إلى جنب مع الشركاء الإستراتيجيين بما في ذلك BP وMaersk وPrime Infra لتغذية مستقبل النقل البحري بالنفايات. تعرف على المزيد على .

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