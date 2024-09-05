محمد المنياوي يصنع التاريخ.. أول ذهبية لمصر في بارالمبياد باريس

(MENAFN
- Al-Bayan)
في لحظة تاريخية سطرت اسم المصري محمد المنياوي في سجلات المجد، تمكن لاعب رفع الأثقال البارالمبي من التتويج بالميدالية الذهبية خلال منافسات دورة الألعاب البارالمبية في باريس، ليصبح حديث العالم بعد أدائه الاستثنائي في وزن 59 كجم.
وأذهل المنياوي الجميع برفعه أوزان 194 كجم، 198 كجم، وأخيرًا 201 كجم، محققًا انتصارًا تاريخيًا هو الأول للبعثة المصرية في هذه الدورة، كما أنها المشاركة الأولى له في هذه الألعاب.
تفوق المنياوي لم يقتصر فقط على المنافسة البدنية، بل استطاع كسر الحواجز والتغلب على منافسين من دول كبرى مثل الصين، إستونيا، السلفادور وإيران، ليحفر اسمه بحروف من ذهب في تاريخ الرياضة البارالمبية العالمية.
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