محمد المنياوي يصنع التاريخ.. أول ذهبية لمصر في بارالمبياد باريس

في لحظة تاريخية سطرت اسم المصري محمد المنياوي في سجلات المجد، تمكن رفع الأثقال البارالمبي من التتويج بالميدالية الذهبية خلال منافسات دورة الألعاب البارالمبية في باريس، ليصبح حديث العالم بعد أدائه الاستثنائي في وزن 59 كجم.

وأذهل المنياوي الجميع برفعه أوزان 194 كجم، 198 كجم، وأخيرًا 201 كجم، محققًا انتصارًا تاريخيًا هو الأول للبعثة المصرية في هذه الدورة، كما أنها المشاركة الأولى له في هذه الألعاب.



تفوق المنياوي لم يقتصر فقط على المنافسة البدنية، بل استطاع كسر الحواجز والتغلب على منافسين من دول كبرى مثل الصين، إستونيا، السلفادور وإيران، ليحفر اسمه بحروف من ذهب في تاريخ الرياضة البارالمبية العالمية.

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