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اليابان تتصدر مجموعتها بعد فوز ساحق على الصين بسبعة أهداف نظيفة

9/5/2024 3:00:35 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

استهل المنتخب الياباني مشواره في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 بفوز كاسح على نظيره الصيني، حيث أمطر شباكه بسبعة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت اليوم ضمن المرحلة الافتتاحية للمجموعة الثالثة.

هذا الانتصار الكبير يضع اليابان في صدارة المجموعة مؤقتاً برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن منتخب البحرين.

مهرجان الأهداف الياباني

بدأت المباراة بسيطرة يابانية واضحة منذ الدقيقة الأولى، حيث افتتح واتارو إيندو التسجيل في الدقيقة 12.

وأضاف كاورو ميتوما الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وواصل اليابانيون هيمنتهم في الشوط الثاني، حيث سجل تاكومي مينامينو هدفين متتاليين في الدقيقتين 52 و58، فيما أضاف جونيا إيتو الهدف الخامس في الدقيقة 77، تبعه دايزن مايدا بالهدف السادس في الدقيقة 87، واختتم تاكيفوسا كوبو مهرجان الأهداف في الدقيقة 90+5.

بداية قوية لليابان

بهذا الفوز، يرسل المنتخب الياباني رسالة قوية لمنافسيه في المجموعة الثالثة التي تضم أيضًا منتخبات البحرين، أستراليا، والسعودية، حيث برز كمرشح قوي للتأهل إلى كأس العالم 2026.

نظرة على باقي المجموعة

في نفس المجموعة، حقق منتخب البحرين فوزًا مهمًا خارج ملعبه على أستراليا بهدف دون رد.

وتستضيف السعودية منتخب إندونيسيا لاحقاً في مباراة مهمة قد تحدد ملامح المنافسة في المجموعة.

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