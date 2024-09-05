استبعاد صلاح من سباق الكرة الذهبية 2024.. هل ظلمته المعايير؟

أثار استبعاد المصري محمد صلاح من قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لعام 2024 التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" دهشة وجدلًا واسعًا بين مشجعي كرة القدم.



صلاح، الذي كان من أبرز نجوم ليفربول في الموسم الماضي، قدم أداءً فرديًا رائعًا لكنه لم يُدرج ضمن القائمة النهائية، مما أثار تساؤلات حول أسباب هذا القرار.

أداء محمد صلاح في الموسم الماضي

رغم أن محمد صلاح حافظ على مستواه المميز مع ليفربول، حيث سجل 25 هدفًا وصنع 14 تمريرة حاسمة في 44 خلال موسم 2023-2024، إلا أن الفريق أنهى الموسم دون التتويج بأي لقب.



فشل ليفربول في حصد البطولات الرئيسية، وهو ما قد يكون السبب الرئيسي وراء استبعاده من الترشيحات، حيث تُعتبر الإنجازات الجماعية عاملاً حاسمًا في اختيار المرشحين للكرة الذهبية.

موسم بلا ألقاب

على الرغم من مساهماته الكبيرة في الهجوم، إلا أن ليفربول لم ينجح في المنافسة على البطولات الكبرى مثل الدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا.



عدم تحقيق الألقاب ربما يكون أحد العوامل التي أثرت سلبًا على فرص صلاح في المنافسة على الجائزة، خاصة مع وجود لاعبين آخرين قدموا أداءً جماعيًا ناجحًا وتوجوا بالألقاب مع أنديتهم.

المنافسة الشديدة وغياب الألقاب

ظهور لاعبين بارزين مثل إيرلينج هالاند وكيفن دي بروين من مانشستر سيتي، الذين قادوا فريقهم لتحقيق الثلاثية التاريخية (الدوري الإنجليزي، دوري الأبطال، وكأس الاتحاد)، قد أثر بشكل كبير على فرص صلاح.



هذه الألقاب تجعلهم أكثر بروزًا في أعين المصوتين، مقارنة بلاعبين مثل صلاح الذين لم يحققوا الألقاب.

تساؤلات حول معايير الاختيار

الجدل زاد حدة عندما تم ترشيح لاعبين آخرين مثل بوكايو ساكا الذي قدم أداءً جيدًا لكنه لم يسجل نفس العدد من الأهداف أو التمريرات الحاسمة التي حققها صلاح.



بعض النقاد تساءلوا عن معايير الاختيار وسبب تفضيل لاعبين قدموا مساهمات أقل على مستوى الأرقام الفردية.

عدم توضيح الأسباب من "فرانس فوتبول"

لم تصدر مجلة "فرانس فوتبول" أي تفسير رسمي حول سبب استبعاد صلاح من قائمة المرشحين، مما زاد من حيرة المتابعين.

ويعكس استبعاد صلاح من قائمة المرشحين للكرة الذهبية التحديات التي تواجه اللاعبين في مواكبة الإنجازات الفردية والجماعية، حيث تظل الألقاب الجماعية عاملاً حاسمًا في تحديد الفائزين بجائزة الكرة الذهبية.

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