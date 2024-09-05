صلاح يرفض أن يصبح ماني الجديد في السعودية.. ويواصل التألق في ليفربول

في خضم التكهنات المتزايدة حول مستقبل النجم المصري محمد صلاح، ظهرت تقارير تربط بين رفض صلاح الانتقال إلى السعودي وتجربة زميله السابق ساديو ماني في المملكة.



ورغم العروض المغرية التي قدمتها الأندية السعودية، يبدو أن صلاح يتردد في اتخاذ هذه الخطوة، خصوصًا بعد أن شهد تراجعًا في سمعة ماني منذ انضمامه إلى نادي النصر السعودي.

تجربة ماني في السعودية.. وتأثيرها على قرار صلاح

ساديو ماني، الذي انتقل إلى النصر السعودي في صيف 2023، لم يحقق حتى الآن النجاح المتوقع.



وفقًا لتقارير إعلامية، يعتقد أن تراجع أداء ماني في الدوري السعودي قد لعب دورًا في تردد محمد صلاح من الانتقال، حيث يخشى أن يتأثر مستقبله الرياضي بطريقة سلبية إذا اتخذ نفس الخطوة.

رفض العروض السعودية

العديد من المصادر أشارت إلى أن صلاح كان هدفًا رئيسيًا للعديد من الأندية السعودية خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2024.



ورغم العروض الضخمة التي وصلت إلى ليفربول وصلاح، قرر اللاعب البقاء مع فريقه الإنجليزي على الأقل حتى نهاية الموسم، وذلك في ظل رغبته في مواصلة تحقيق النجاحات في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

تألق مستمر مع ليفربول

ويواصل صلاح التألق مع ليفربول هذا الموسم، حيث تم ترشيحه لجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أدائه المميز خلال شهر أغسطس.



حتى الآن في موسم 2024/2025 من الدوري الإنجليزي الممتاز، لعب محمد صلاح 3 مباريات بمجموع 263 دقيقة، وسجل 3 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة، مما يجعله واحدًا من اللاعبين الأكثر تأثيرًا في فريقه.

المرشحون لجائزة لاعب الشهر

إلى جانب صلاح، تم ترشيح عدد من النجوم لجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي، من بينهم إيرلينج هالاند من مانشستر سيتي، بريان مبويمو من برينتفورد، وكول بالمر من تشيلسي.



لكن ترشيح صلاح يعكس تأثيره المستمر على أداء ليفربول، حيث يساهم في قيادة الفريق نحو تحقيق الانتصارات.

ويبقى مستقبل محمد صلاح محط اهتمام وسائل الإعلام والجماهير، في ظل التكهنات المستمرة حول إمكانية انتقاله إلى الدوري السعودي أو بقائه في أوروبا لمواصلة تألقه.

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