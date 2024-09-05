محاكمة إمام عاشور بتهمة التعدي على فرد أمن.. تفاصيل الواقعة وجدول الجلسات

حددت محكمة جنح الشيخ زايد بمصر، جلسة الأول من أكتوبر المقبل للنظر في أولى جلسات محاكمة الأهلي، إمام عاشور، وذلك على خلفية واقعة التعدي على فرد أمن داخل مول تجاري.

تأتي هذه القضية بعد قرار نيابة الشيخ زايد بإخلاء سبيل عاشور بكفالة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه، عقب اتهامه بالتعدي على فرد الأمن بالضرب.

تفاصيل الواقعة

تعود الواقعة إلى دخول إمام عاشور المول برفقة 15 شخصاً، حيث اشتبك مع فرد الأمن بعد أن تلقى اتصالًا من زوجته ياسمين حافظ، التي أبلغته عن تعرضها لمضايقات من قبل مجموعة من الشباب.



عاشور ذكر في التحقيقات أنه شعر بالغضب لعدم تدخل الأمن، مما أدى إلى وقوع مشادة بينه وبين فرد الأمن.

اتهامات النيابة ورد عاشور

وجهت النيابة لعاشور تهمة التعدي على فرد الأمن وإحداث إصابته، استنادًا إلى فيديو موثق قُدم من المجني عليه يُظهر تفاصيل الواقعة.



من جهته، دافع عاشور عن نفسه بأن الأمر لم يكن أكثر من مشادة أدت إلى سقوط فرد الأمن، مؤكدًا أنه سحب الهاتف المحمول من الأمن بسبب تصويره للموقف.

خلفية الحادثة

وفقًا لتصريحات إمام عاشور، بدأت الحادثة عندما توجه إلى المول بعد إبلاغه من قبل زوجته بتعرضها لمضايقات وعدم تدخل أفراد الأمن لحمايتها.



وعندما منع من دخول المول، حدثت مشادة بينه وبين فرد الأمن، تطورت إلى التعدي على الأخير وسقوطه أرضاً.

هذه الواقعة أثارت جدلاً واسعاً بين جمهور الكرة المصرية، في ظل متابعة القضية وما قد يترتب عليها من قرارات قضائية تؤثر على مشوار اللاعب مع ناديه ومنتخب مصر.

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