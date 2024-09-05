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16 نادياً يتنافسون على كأس الإمارات لكرة القدم الإلكترونية

9/5/2024 3:00:34 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية عن إطلاق النسخة الأولى لكأس الإمارات لكرة القدم الإلكترونية 7 و8 سبتمبر الجاري، في خطوة جديدة للارتقاء بقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية داخل الدولة.

ويشارك في بطولة كأس الإمارات الأولى 32 لاعباً يمثلون 16 نادياً، حيث تقام منافسات الدور 16، وربع النهائي عن بعد، ويتأهل الأربعة الأوائل إلى نصف النهائي، الذي يقام بنظام دور المجموعات حضورياً، وسيتأهل فريقان للتنافس على لقب البطولة في سلسلة من ثلاث مباريات.

ويشهد اليوم الأول منافسات دور الـ16،وربع النهائي، اللذين يقامان بنظام خروج المغلوب، فتنطلق منافسات دور الـ16 يوم السبت الموافق 7 سبتمبر، في تمام الساعة الثانية بعد الظهر، وتليها مباريات ربع النهائي.

وتقام في اليوم التالي، الموافق 8 سبتمبر، منافسات نصف النهائي بنظام المجموعات، ابتداء من الساعة الثالثة مساء، وتختتم منافسات البطولة بالنهائي، الذي يقام في سلسلة من ثلاث مباريات لتحديد بطل النسخة الأولى.

سيتم بث منافسات البطولة عبر الحسابات الرسمية لاتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية على منصة تويتش.


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