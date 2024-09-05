سفراء الرياضة الإماراتية.. عقود من الإبداع والتميز الدولي

على مدار العقود الماضية، قدمت دولة الإمارات نخبة مميزة من الرياضيين والمسؤولين، الذين حققوا إنجازات كبيرة على المستوى الدولي، ونجحوا في تعزيز مكانة الدولة في مختلف المحافل الرياضية العالمية، لتبقى بصماتهم محفورة في ذاكرة الرياضة الإماراتية والدولية.

وفي هذا التقرير نستعرض عددا منهم على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر.

ويعتبر محمد بن سليم من أعلام السيارات في الإمارات، بدأ مسيرته كسائق راليات، وفاز بـ 14 لقبا في بطولة الشرق الأوسط للراليات بين عامي 1986 و2002.

ويتولى محمد بن سليم منصب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) منذ 2021، ليكون أول عربي يتقلد هذا المنصب، ما عزز مكانة الإمارات في عالم رياضة السيارات.

ويعد الشيخ أحمد بن حشر آل مكتوم أول رياضي إماراتي يحقق ميدالية أولمبية، حيث فاز بذهبية أولمبياد أثينا 2004 في رياضة الرماية.

وشكل هذا الإنجاز التاريخي علامة فارقة في تاريخ الرياضة الإماراتية، حيث تم عزف السلام الوطني على منصة التتويج لأول مرة في المحافل الأولمبية.

ويحتل المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي مكانة دولية مرموقة، إذ يتولى رئاسة الاتحادين العربي والآسيوي للمبارزة، ويلعب دورا محوريا في تطوير اللعبة في المنطقة وعلى المستوى الدولي، وتحت قيادته، شهدت المبارزة تطورا كبيرا في الإمارات وعلى المستوى الآسيوي.

ويشغل الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان منصب رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، وأسهم بشكل كبير في تطوير رياضة الشطرنج في كبرى قارات العالم.

وتؤكد الأرقام والإحصاءات أنه تحت قيادته، نمت شعبية الشطرنج في المنطقة، وأصبحت الإمارات من الدول الرائدة في تنظيم البطولات الدولية للشطرنج.

ويلعب سعادة عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحاد الآسيوي للجوجيتسو، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، دورا حيويا في نشر وتطوير اللعبة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وساهم في تعزيز مكانة الإمارات كدولة رائدة في هذه الرياضة، حيث أصبحت أكبر مطور لهذه الرياضة في العالم، من خلال برامجها الرائدة في نشر وتطوير اللعبة، وصناعة الأبطال، وتنظيم البطولات الاحترافية، وأصبحت أبوظبي عاصمة الجوجيتسو العالمية كما أصبحت مقرا للاتحادين الآسيوي والدولي، جنبا إلى جنب مع تحقيق الإنجازات على كافة المستويات.

كما نجح اللواء/ م/ ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحاد الآسيوي للكاراتيه، نائب رئيس الاتحاد الدولي في تطوير رياضة الكاراتيه على المستوى الآسيوي والدولي، وأصبحت الإمارات مركزا مهما في هذه الرياضة، واستطاع تعزيز تواجدها في المحافل العالمية.

ويشغل سعادة أسامة الشعفار مناصب دولية مؤثرة، تجعله قامة رياضية مشرفة للإمارات، فهو نائب رئيس الاتحاد الدولي للدراجات ورئيس الاتحاد الآسيوي، ونائب رئيس لجنة العلاقات الدولية بالمجلس الأولمبي الآسيوي منذ 18 عاما، وعضو في لجنة الاتحادات الرياضية الآسيوية.

وفي السياق نفسه، يقوم سعادة عبد الله سعيد النيادي رئيس الاتحادين العربي والآسيوي للمواي تاي، بجهود كبيرة في تطوير رياضة المواي تاي على كافة المستويات، من خلال موقعه الدولي المميز، وجهوده الكبيرة في نشر اللعبة عربيا وآسيويا واستحداث بطولات جديدة لكافة الفئات، وتحقيق نقلة نوعية على مستوى الإنجازات لمنتخب الإمارات.

ومن نجوم كرة القدم الإماراتية الذين كانت لهم تجارب احترافية دولية، وكانوا سفراء فوق العادة لرياضة الإمارات، اللاعب الدولي السابق إسماعيل مطر، الذي يُعد من أبرز اللاعبين في تاريخ كرة القدم الإماراتية، حيث قاد المنتخب للفوز ببطولة كأس الخليج عامي 2007، و2013، كما خاض تجربة احترافية ناجحة مع نادي السد القطري.

ويعد النجم الدولي السابق عدنان الطلياني أحد أهم أسباب تأهل منتخب الإمارات للمشاركة في مونديال إيطاليا 1990، واختير أفضل لاعب عربي عام 1989، وأفضل لاعب في كأس الكؤوس الآسيوية لعام 1995.

ومن أبرز سفراء كرة القدم الإماراتية أيضا الحكم الدولي على بوجسيم، الذي احتل مكانة مرموقة على المستوى الدولي في مجاله، وقاد العديد من المباريات المهمة في كأس العالم 1994، و1998، و2002، ويتولى حاليا منصب رئيس مركز الإمارات للتحكيم.

ويعتبر عمر عبد الرحمن "عموري"، من أبرز نجوم كرة القدم الإماراتية، حيث ساهم بشكل كبير في فوز المنتخب بلقب كأس الخليج 2013، وحصل على جائزة أفضل لاعب في آسيا عام 2016، وخاض تجربة احترافية مع نادي الهلال السعودي في موسم 2018-2019.

ويحتل النجم أحمد خليل مكانة مرموقة بين لاعبي الإمارات، فهو اللاعب الوحيد الذي فاز بجائزة أفضل لاعب شاب في آسيا عام 2008، وأفضل لاعب في آسيا عام 2015، وسجل أكثر من 50 هدفا دوليا، وساهم بشكل كبير في النجاحات التي حققها المنتخب الوطني في البطولات القارية والخليجية.

ويبرز فيصل الكتبي اللاعب الدولي وبطل العالم للجوجيتسو، كواحد من أهم الرياضيين الذين صعدوا منصات التتويج آسيويا وعالميا، وعزف له السلام الوطني، حيث حصد أكثر من 120 ميدالية إقليمية وقارية وعالمية، وأثبت مكانته كأحد أبرز الرياضيين الإماراتيين في التاريخ.

ويحظى علي سعيد الكعبي أحد أبرز المعلقين الرياضيين الإماراتيين، بمكانة مرموقة وشعبية كبيرة من المتابعين من خلال عمله لعدة فترات، في قناة بي إن سبورت، إذ قام بالتعليق على العديد من البطولات الكبرى، مثل كأس العالم ودوري أبطال أوروبا، واستطاع بمهارته أن ينقل أحداث المباريات بطريقة مشوقة واحترافية.

كما يعد فارس عوض من أبرز المعلقين الرياضيين أيضا، حيث يعمل حاليا مع قناة إس إس سي السعودية، ويمتاز بصوته الجهوري، وأسلوبه الشيق في التعليق، في الدوري السعودي وكأس آسيا.

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