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البيت الأبيض يرد على إعلان بوتين دعم هاريس ضد ترامب

9/5/2024 3:00:33 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي اليوم الخميس إن على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الكف عن الحديث عن الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، وذلك بعدما قال بوتين في تعليق ساخر إن موسكو تريد فوز مرشحة الحزب الديمقراطي كاملا هاريس في الانتخابات.

وأضاف كيربي "يتعين على السيد بوتين الكف عن الحديث عن انتخاباتنا... ولا يجب عليه تفضيل أي شخص بأي شكل من الأشكال".

وجاءت تعليقات بوتين بعد يوم من توجيه وزارة العدل الأمريكية اتهامات لاثنين من المسؤولين التنفيذيين في وسائل إعلام روسية بشأن مخطط مزعوم للتأثير على انتخابات الرئاسة الأمريكية التي تجري في نوفمبر من خلال الدعاية المؤيدة لروسيا.

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