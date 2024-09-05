منتخب الإمارات يفتتح مشواره بفوز كبير على قطر في الطريق إلى مونديال 2026 (صور)

حقق منتخبنا الوطني الإماراتي

فوزاً كبيراً على مضيفه المنتخب القطري بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب إستاد أحمد بن علي مساء اليوم الخميس، ضمن الجولة الافتتاحية للمجموعة الأولى من تصفيات المرحلة الثالثة الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

افتتح "العنابي" التسجيل عن طريق إبراهيم الحسن في الدقيقة 38، قبل أن يعادل حارب عبد الله النتيجة في الدقيقة 68.

وأضاف خالد الظنحاني الهدف الثاني في الدقيقة 80، واختتم علي صالح التسجيل بالهدف الثالث في الدقيقة 4 من الوقت بدل الضائع.

بهذا الفوز، تصدر "الأبيض" المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، متفوقاً بفارق الأهداف على المنتخبين الإيراني والأوزبكي، بعد فوز الأول على منتخب قيرغيزستان بهدف وحيد، والثاني على منتخب كوريا الشمالية بنفس النتيجة.

وتقام الجولة الثانية يوم الثلاثاء المقبل، حيث يلتقي منتخبنا الإماراتي

مع ضيفه المنتخب الإيراني على ملعب إستاد هزاع بن زايد، بينما تواجه كوريا الشمالية منتخب قطر في فينتيان، ويلتقي منتخب قيرغيزستان مع أوزبكستان في بيشكيك.

اتبع منتخبنا الإماراتي خطة دفاعية خلال الشوط الأول، وتمكن من تشكيل تهديد مبكر في الدقيقة 11 عبر كرة رأسية أبعدها الدفاع القطري.

مالت الأفضلية الهجومية لصالح المنتخب القطري، وكاد المعز علي أن يسجل هدفاً في الدقيقة 14، إلا أن خليفة الحمادي تصدى للكرة.

وفي الدقيقة 38، سجل إبراهيم الحسن، أصغر لاعبي المباراة، هدفاً للمنتخب القطري في مشاركته الدولية الأولى، وانتهى الشوط الأول بتقدم قطر 1-0.

وفي الشوط الثاني، ارتفع مستوى أداء منتخبنا الإماراتي، وسدد طحنون الزعابي كرة قوية في الشباك الجانبية في الدقيقة 64، ثم عادل حارب عبد الله النتيجة في الدقيقة 68 بتسديدة رائعة.

وتمكن خالد الظنحاني من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 80.

وفي الدقيقة 84، ألغى الحكم ركلة جزاء للمنتخب القطري بعد العودة لتقنية الفيديو.

واختتم علي صالح المباراة بالهدف الثالث في الدقيقة 4 من الوقت بدل الضائع، مؤكداً فوز منتخبنا الإماراتي 3-1.

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