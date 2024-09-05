بعد الانتصار على قطر.. موعد مباراة الإمارات وإيران في تصفيات كأس العالم 2026

استهل الإمارات مشواره في المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 بإثارة كبيرة، حيث قلب تأخره بهدف إلى فوز مستحق بنتيجة 3-1 على منتخب قطر، في أقيمت مساء الخميس على ملعب أحمد بن علي.



بهذا الفوز المهم، تصدر "الأبيض" المجموعة الأولى في التصفيات الآسيوية، قبل مواجهته القوية مع منتخب إيران في الجولة الثانية.

تفاصيل المباراة المرتقبة: الإمارات ضد إيران

يستعد منتخب الإمارات لمباراته المقبلة ضد منتخب إيران، والمقررة يوم الثلاثاء المقبل، 10 سبتمبر، على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين.



ستنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وهي مواجهة حاسمة ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى.

تصدر المجموعة الأولى والآمال الكبيرة

نجح منتخب الإمارات في تصدر المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، متفوقاً بفارق الأهداف على منتخبي إيران وأوزبكستان، اللذين حققا انتصارات ضيقة بنتيجة 1-0 على منتخبي قيرغيزستان وكوريا الشمالية على التوالي.



ويأتي هذا الانتصار الكبير ليعزز من فرص الإمارات في المنافسة على صدارة المجموعة وضمان التأهل المباشر إلى مونديال 2026.

سيناريو مباراة قطر: قلب الطاولة على أصحاب الأرض

شهدت مباراة الإمارات ضد قطر تألقاً لافتاً من لاعبي "الأبيض"، حيث افتتح "العنابي" القطري التسجيل في الدقيقة 38 عن طريق إبراهيم الحسن، إلا أن منتخب الإمارات نجح في تعديل النتيجة في الدقيقة 68 عبر هدف حارب عبد الله.



وفي الدقيقة 80، أضاف خالد الظنحاني الهدف الثاني، قبل أن يختتم علي صالح التسجيل بالهدف الثالث في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

نظام التأهل إلى كأس العالم 2026

تشهد التصفيات الآسيوية هذا العام منافسة قوية، حيث تتنافس 18 دولة ضمن 3 مجموعات، كل مجموعة تضم 6 فرق.



سيتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، بينما سيدخل صاحبا المركزين الثالث والرابع مرحلة التصفيات الإضافية.

بعد خسارة فرصة التأهل لكأس العالم 2022، يطمح منتخب الإمارات هذه المرة إلى انتزاع بطاقة التأهل المباشر وضمان مكانه في مونديال 2026.



المواجهة المقبلة أمام إيران ستكون اختباراً حقيقياً لقدرات "الأبيض" على المنافسة في هذه التصفيات الصعبة.

آمال الجماهير

جماهير الإمارات تنتظر بفارغ الصبر هذه المباراة الحاسمة أمام منتخب إيران القوي، على أمل تحقيق انتصار جديد يقرب الفريق خطوة أخرى نحو حلم المونديال.



لا شك أن المدرب البرتغالي باولو بينتو ومعاونيه، سيستغلون الفترة المتبقية لتحضير الفريق بشكل مثالي لهذه المواجهة الهامة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز