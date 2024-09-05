محمد بن راشد : طحنون بن زايد يساهم في تحديد شكل اقتصاد العالم المستقبلي

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"

أن سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان

نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني

يساهم في تحديد شكل العالم المستقبلي، وذلك تعليقاً على قائمة التايم لأهم 100 شخصية في الذكاء الاصطناعي.

وقال سموه في حسابه على منصة " إكس" : " في عالم متغير .. تشكل فيه التقنيات والتكنولوجيا الاقتصاد العالمي المستقبلي .. وفي قلب هذه التقنيات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي .. أصدرت مجلة التايم قائمتها السنوية لأهم 100 شخصية في هذا المجال .. وضمن قائمة الذين يشكلون مستقبل هذه التقنية عالمياً The Shapers .. نرى اسم أخي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان .. الذي يقود عدة مؤسسات وشركات وشراكات وبرامج عالمية للمساهمة في تشكيل مستقبل هذا القطاع ليس محلياً بل عالمياً .. وبالتالي المساهمة في تحديد شكل اقتصاد العالم المستقبلي" .

وأضاف سموه " وضمن القائمة أيضاً أحد أعضاء الفريق الوطني في هذا القطاع فيصل البناي وذلك ضمن مسؤولي الشركات الرائدة عالمياً في هذا المجال .. الوطن يفخر بكم .. ويراهن على ما راهنتم عليه .. والمستقبل يُبنى بكم ومعكم . وقادم أجيالنا بكم أجمل بإذن الله". .