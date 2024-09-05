قبل أول لقاء بينهما بعد 5 أيام .. كيف يستعد ترامب وهاريس للمناظرة المرتقبة؟

قبل أول لقاء بينهما بعد 5 أيام ، وتحديداً يوم الثلاثاء المقبل يستعد

كل من

المرشح الجمهوري والرئيس السابق دونالد والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس للمناظرة المرتقبة، فكيف كانت استعدادات كل منهما للقاء الذي يترقبه الجميع؟

هاريس في بنسلفانيا



بداية تتوجّه المرشحة الديموقراطية كامالا هاريس الخميس إلى ولاية بنسلفانيا التي تلعب دورا حاسما في الانتخابات الرئاسية الأمريكية حيث تفيد تقارير بأنها ستقضي خمسة أيام استعدادا لمناظرتها مع منافسها الجمهوري دونالد ترامب الأسبوع المقبل.

بيتسبرغ​

وقبل المناظرة المقررة مساء الثلاثاء في فيلادلفيا، تتوجّه هاريس إلى بيتسبرغ. ولا يشمل جدول أعمالها أي تجمّعات انتخابية مقررة هناك، لكن يتوقع بأن تلتقي ناخبين بشكل غير رسمي.

استراتيجيات

وستقضي معظم وقتها وهي تضع استراتيجيات مع مستشاريها وتحضّر محاور هجماتها، بحسب صحيفة "واشنطن بوست" وشبكة "سي إن إن".

وعزّز دخول هاريس على خط السباق قبل ستة أسابيع حماسة الديموقراطيين الذين كانوا قد شعروا باليأس حيال فرص فوز الرئيس جو بايدن على ترامب. لكنّ الحزبين يستعدان اليوم لانتخابات ستكون نتائجها متقاربة في الخامس من نوفمبر.

ويتوقع بأن تكون بنسلفانيا وجورجيا وبضع ولايات أخرى متأرجحة (أي أنها تصوّت مرة للجمهوريين وأخرى للديموقراطيين) حاسمة. وتضع استطلاعات الرأي معظم هذه السباقات ضمن هامش الخطأ.

وقالت هاريس أمام حشد الأربعاء في نيوهامشير حيث كشفت عن مقترحات اقتصادية تشمل خفض معدل ضريبة أرباح رأس المال أكثر مما ورد في خطة بايدن في مسعى لجذب الناخبين المعتدلين، إنّ "نتائج هذا السباق ستكون متقاربة حتى النهاية".

وبينما تستعد هاريس للمناظرة، يقوم مرشحها لمنصب نائب الرئيسة تيم والز بجولة في بنسلفانيا ويستضيف تجمّعا انتخابيا مساء الخميس في إيري في شمال بيتسبرغ.

وستكون المناظرة أول اجتماع على الإطلاق بين هاريس وترامب، إذ رفض الرئيس السابق حضور مراسم تنصيب بايدن بعدما أصرّ على أنّه تم التلاعب بنتائج انتخابات 2020.

وتذكّر استعدادات هاريس في بنسلفانيا بفترة أسبوع قضاها بايدن في كامب ديفيد في ماريلاند وهو يحضّر لمناظرته الكارثية مع ترامب في 27 يونيو والتي أنهت فعليا حملته الرئاسية.

وستعتمد نائبة الرئيس على المستشارة كارين دان التي قادت التحضيرات لمناظرة باراك أوباما في 2012 وهيلاري كلينتون في 2016 إضافة إلى المستشارة البارزة روهيني كوساوغلو.

ترامب والنقاشات

أما ترامب (78 عاما)، فقال من جهته إنه يستعد كما فعل عندما واجه بايدن، عبر المشاركة في نقاشات في إطار الحملة وعقد اجتماعات لبحث السياسة مع مجموعة من المساعدين.

- "بغيضون" -

وخلال منتدى للقاء الناخبين نقلته شبكة "فوكس نيوز" الأربعاء في بنسلفانيا، اتّهم الجمهوري "أيه بي سي" التي تستضيف المناظرة بالتحيّز ووصف الشبكة وأحد أبرز مقدّميها بـ"البغيضين" بينما زعم بأن هاريس ستحصل على أسئلة المناظرة سلفا.

وقال "إنهم بغيضون للغاية وأعتقد أن الكثير من الناس سيتابعونها لرؤية درجة قذراتهم ومدى عدم إنصافهم".

قواعدها المناظرة



ونشرت "أيه بي سي نيوز" قواعدها للمناظرة الأربعاء. وعلى غرار المواجهة بين بايدن وترامب، سيتم إغلاق الميكروفون الخاص بكل مرشّح عندما يكون الدور للمرشّح الآخر في الكلام.

وأفادت "أيه بي سي" في بيان أنّه لن يكون هناك جمهور في القاعة و"لن تتم مشاركة أي مواضيع أو أسئلة مع الحملات أو المرشّحين مسبقا".



لاس فيغاس

وسيتحدّث ترامب الخميس عن بُعد أمام تجمّع لـ"ائتلاف اليهود الجمهوريين" في لاس فيغاس، بينما سيحضر شخصيا في "نادي نيويورك الاقتصادي".

مخاوف الملياردير الجمهوري

وعادت مخاوف الملياردير الجمهوري القانونية إلى الواجهة الخميس إذ عقدت جلسة للمحكمة حضرها مدعون عامون ومحامو الدفاع للنظر في قضية ترامب المرتبطة باتهامه بالتآمر لتغيير نتيجة انتخابات 2020. وأصر ترامب على براءته.

وجلسة الاستماع هي الأولى لترامب منذ قضت المحكمة الأميركية العليا بأنّ الرئيس يتمتع بحصانة واسعة تقيه من الملاحقات القانونية على الأفعال التي ارتكبها عندما كان في السلطة.







