هاريس تلاحق الأثرياء بـ 28% ضريبة.. وترامب يستعين بخطة إيلون ماسك ضد هدر الأموال

الشهر الماضي، اقترح الملياردير إيلون ماسك على الرئيس السابق دونالد ترامب، تشكيل لجنة ترصد الهدر في الأموال الحكومية من أجل السيطرة على التضخم، حيث يروج كلاهما أن الكثير من الأموال الفيدرالية تنفق بصورة غير حكيمة، وأن هناك سبلاً أجدى من رفع الديمقراطيين لواء فرض ضرائب إضافية على الأثرياء والشركات العملاقة.

لم يستجب دونالد على الفور لاقتراح إيلون ماسك، لكنه تبنى هذه الفكرة رسمياً اليوم، ويعتزم تحديد مجموعة من المقترحات الاقتصادية في خطاب له، بما في ذلك تشكيل لجنة كفاءة الإنفاق التي أوصى بها إيلون ماسك، وتوجيه ضربة للوائح التنظيمية التي يجاهر ماسك بمحاربتها بذريعة تقييدها للإبداع، ويتعهد ترامب بإلغاء بعض الأموال المرصودة وغير المنفقة بعد، من قبل إدارة بايدن.

وفي خطاب سيلقيه اليوم أمام النادي الاقتصادي في نيويورك، وفق المسودة، فإن اللجنة المقترحة ستجري "تدقيقًا ماليا كاملاً للحكومة الفيدرالية بأكملها" وتقدم "توصيات بإصلاح جذري". والهدف هو تحديد طرق للقضاء على الاحتيال والمدفوعات غير الضرورية، وفقا لأجزاء من الخطاب اطلعت عليها صحيفة وول ستريت جورنال.

ويركز ترامب أكثر على الملفات الاقتصادية، وهي نقطة ضعف كامالا هاريس، والذي غالبا ما يصنفه الناخبون باعتباره القضية رقم 1 في الانتخابات. ويأتي خطاب ترامب الاقتصادي قبل أيام من مناظرة يوم الثلاثاء مع هاريس في فيلادلفيا.

وأظهر أحدث استطلاع أجرته وول ستريت جورنال أن ترامب يتفوق 8 نقاط على هاريس عندما سُئل الناخبون عن من سيتعامل بشكل أفضل مع الاقتصاد وتفوق بـ 5 نقاط في التعامل مع التضخم.

كانت هاريس، التي وصفها ترامب بأنها تفتقر إلى التفكير الاقتصادي، تعمل على صياغة مقترحاتها الخاصة، بما في ذلك خصم ضريبة الشركات الصغيرة الناشئة بمقدار عشرة أضعاف.

حاولت هاريس، في الخطب والإعلانات التلفزيونية، تصوير ترامب على أنه يبحث عن الشركات الكبرى والأثرياء. وأنه يريد تمديد التخفيضات الضريبية لعام 2017، والتي تنتهي أجزاء منها بعد عام 2025، وخفض معدل ضريبة الشركات إلى مستوى أقل من 21٪ الحالي. صرح ترامب سابقًا أنه يفضل 15٪. (هاريس تريد رفعه إلى 28٪).

لقد سعى ترامب مرارًا وتكرارًا إلى تذكير الناخبين بأن هاريس عملت جنبًا إلى جنب مع بايدن خلال فترة من التضخم المرتفع وأسعار الفائدة المرتفعة. ويقول في خطابه: "ستقرر هذه الانتخابات ما إذا كنا سنكافئ كامالا هاريس بإعادة انتخابها ومنحها أربع سنوات أخرى من الكارثة الاقتصادية - أو ما إذا كنا سنغير الاتجاه".