25.5 مليون يورو منحة ألمانية للأردن لدعم التعليم

MENAFN - Khaberni) خبرني -وقعت التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان مع مدير مكتب بنك الإعمار الألماني في الأردن ماتياس شميت روزين، وبحضور والتعليم ووزير العالي والبحث العلمي عزمي محافظة، وممثل عن السفارة الألمانية في عمان على اتفاقيتي تمويل برنامجين للإسهام في دعم احتياجات قطاع التعليم.





وتتضمن الاتفاقية الأولى منحة بقيمة (25.5) مليون يورو مقدمة من الحكومة الألمانية من خلال بنك الإعمار الألماني بهدف تمويل رواتب معلمي الإضافي والإداريين العاملين في المدارس الحكومية ذات الفترتين الأكثر استيعاباً للطلبة السوريين للسنة الدراسية (2024/2025)، حيث سيستفيد نحو (73) ألف طالب وطالبة من التعليم في مدارس وزارة التربية والتعليم للفترة المسائية؛ حسب أولويات خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للعام الحالي، كما تشكّل هذه المنحة المرحلة التاسعة من برنامج الدعم الألماني المقدم لتمويل رواتب معلمي الإضافي والإداريين العاملين في المدارس الحكومية ذات الفترتين الأكثر استيعاباً للطلبة السوريين الذي بدأ في عام 2016؛ ليصل إجمالي مبلغ البرنامج (202.4) مليون يورو.





ويعد هذا التمويل جزءًا من مبادرة شاملة مع مانحين آخرين، تهدف للإسهام في الخطة التي تنفذها وزارة التربية والتعليم حول تأثير الأزمة السورية على التعليم في الأردن، وتسريع الوصول إلى التعليم الرسمي لأطفال اللاجئين السوريين، وبما لا يؤثر في جودة التعليم للطلبة الأردنيين.





أما الاتفاقية الثانية؛ فتمثّل الشريحة الثانية من المرحلة الثانية لقرض سياسة تنمية قطاع التعليم وبقيمة (75) مليون يورو، الذي تقدّمه الحكومة الألمانية من خلال بنك الإعمار الألماني أيضاً، بهدف دعم الموازنة العامة للإسهام في تنفيذ الإصلاحات في قطاع التعليم وتحسين البنى التحتية للمدارس وصيانتها، ورفع جودة التعليم في إطار برنامج الإصلاح الذي تنفذه وزارة التربية والتعليم تماشياً مع أولويات قطاع التعليم ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام (2023 – 2025)، الذي يهدف إلى تحسين إدارة المرافق في المدارس الحكومية، وتحسين جودة التعليم من خلال تحسين حالة البنى التحتية وزيادة وعي الطلبة والمعلمين والمجتمعات فيما يتعلق بتحمل المسؤولية عن مدارسهم.





وأعربت الوزيرة عن شكر وتقدير حكومة المملكة الأردنية الهاشمية للحكومة الألمانية على دعمها المتواصل للأردن كأحد أهم الشركاء التنمويين على مدى السنوات الماضية، الذي أسهم في تطوير قطاعات حيوية ومهمة مثل التعليم والمياه والصرف الصحي والتدريب والتعليم التقني والمهني والتشغيل ودعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.





من جانبه، بيّن محافظة بأن قرض سياسة تنمية قطاع التعليم الممول من خلال بنك الإعمار الألماني قد أسهم في تحديث السياسات والإجراءات الخاصة بنظام محدث لصيانة المدارس الحكومية، حيث تمت مراجعة النظام وتحديثه على ثلاث مستويات؛ مستوى السياسات، ومستوى الإدارة المركزية، ومستوى المدارس.





بدوره، أكد مدير مكتب بنك الإعمار الألماني أن بلاده تدرك حجم التحديات التي يواجهها الأردن لا سيّما في قطاع التعليم وتدعم جهود الأردن في التغلب عليها، حيث يأتي هذا التمويل ليكمل الجهود والتعاون القائم مع الحكومة الأردنية في هذا القطاع.





وسبق أن التزمت الحكومة الألمانية خلال المحادثات الحكومية الأردنية - الألمانية حول التعاون التنموي للعامين (2024-2025)، التي عُقدت في برلين خلال الفترة 6-7 من شهر أيار الماضي، على تقديم مساعدات تنموية للمملكة تبلغ نحو (619) مليون يورو، كمنح وقروض ميسرة للعامين (2024-2025) لتمويل مشروعات تنموية ذات أولوية ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام وخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية.