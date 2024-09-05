الخيرية الهاشمية: ارسلنا 400 الف طرد ومليونا وجبة لغزة

MENAFN - Khaberni) خبرني -قال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي، إن عدد الطرود الغذائية المتنوعة المرسلة لقطاع غزة منذ 7 أكتوبر، ولغاية تاريخه وصل إلى 391293 طردا و 1972851 وجبة جاهزة للأكل.

وقال الدكتور الشبلي في بيان اليوم الخميس، إن عدد الطرود الصحية بلغ 40813 طردا صحيا، بالإضافة إلى إرسال 34816 طردا إغاثيا و 46139 حراما و12740 فرشة و 12155 خيمة.

أما المستلزمات الطبية والأدوية، فقد أرسل بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي ما وزنه 1658 طنا للجهات الرسمية العاملة في القطاع.

وأشار الشبلي إلى أن الهيئة تعمل منذ بدء الحرب الاسرائيلية على غزة على توسعة رقعة المساعدات الإنسانية المرسلة للأهل في غزة يوميا، معتبرا أنه يقع على عاتقنا مسؤولية تأمين الاحتياجات المختلفة والمتنوعة للأهل في القطاع.