الخيرية الهاشمية: ارسلنا 400 الف طرد ومليونا وجبة لغزة

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- Khaberni) خبرني -قال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي، إن عدد الطرود الغذائية المتنوعة المرسلة لقطاع غزة منذ 7 أكتوبر، ولغاية تاريخه وصل إلى 391293 طردا و 1972851 وجبة جاهزة للأكل.
وقال الدكتور الشبلي في بيان اليوم الخميس، إن عدد الطرود الصحية بلغ 40813 طردا صحيا، بالإضافة إلى إرسال 34816 طردا إغاثيا و 46139 حراما و12740 فرشة و 12155 خيمة.
أما المستلزمات الطبية والأدوية، فقد أرسل بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي ما وزنه 1658 طنا للجهات الرسمية العاملة في القطاع.
وأشار الشبلي إلى أن الهيئة تعمل منذ بدء الحرب الاسرائيلية على غزة على توسعة رقعة المساعدات الإنسانية المرسلة للأهل في غزة يوميا، معتبرا أنه يقع على عاتقنا مسؤولية تأمين الاحتياجات المختلفة والمتنوعة للأهل في القطاع.
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