ترامب يخطط لتشكيل لجنة حكومية أوصى بها إيلون ماسك

MENAFN - Al-Borsa News) يخطط الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري الحالي“دونالد ترامب” للكشف عن مجموعة من المقترحات الاقتصادية في خطاب اليوم الخميس، بما في ذلك تشكيل لجنة كفاءة حكومية أوصى بها“إيلون ماسك”.

ويعتزم“ترامب” أن يقول أمام النادي الاقتصادي في نيويورك، إن اللجنة ستختص بإجراء“تدقيق مالي وتقييم لأداء الحكومة الفيدرالية بأكملها” وتقديم“توصيات للإصلاح الجذري”، حسبما أفادت صحيفة“وول ستريت جورنال”.

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خلال لقاء عبر منصة“إكس”، اقترح“ماسك” على“ترامب” تشكيل لجنة لمعالجة الإنفاق الحكومي كوسيلة لمعالجة التضخم.

وغرد الملياردير هذا الأسبوع قائلًا:“لا أستطيع الانتظار، هناك الكثير من الهدر والتنظيم غير الضروري في الحكومة والذي يجب أن يختفي”.

وأظهر أحدث استطلاع رأي أجرته“وول ستريت جورنال” أن“ترامب” يتقدم بنحو 8 نقاط مئوية على منافسته الديمقراطية“كامالا هاريس” عندما سُئل الناخبون عمن سيكون أفضل في التعامل مع الاقتصاد، وبـ 5 نقاط في التعامل مع التضخم.

ويخطط أيضًا للقول في خطاب اليوم:“ستقرر هذه الانتخابات ما إذا كنا سنكافئ 'كامالا هاريس' بإعادة انتخابها لأربع سنوات أخرى من الكارثة الاقتصادية، أو ما إذا كنا سنغير الاتجاه”.

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