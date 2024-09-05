ترامب يخطط لتشكيل لجنة حكومية أوصى بها إيلون ماسك

(MENAFN
- Al-Borsa News) يخطط الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري الحالي“دونالد ترامب” للكشف عن مجموعة من المقترحات الاقتصادية في خطاب اليوم الخميس، بما في ذلك تشكيل لجنة كفاءة حكومية أوصى بها“إيلون ماسك”.
ويعتزم“ترامب” أن يقول أمام النادي الاقتصادي في نيويورك، إن اللجنة ستختص بإجراء“تدقيق مالي وتقييم لأداء الحكومة الفيدرالية بأكملها” وتقديم“توصيات للإصلاح الجذري”، حسبما أفادت صحيفة“وول ستريت جورنال”.
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خلال لقاء عبر منصة“إكس”، اقترح“ماسك” على“ترامب” تشكيل لجنة لمعالجة الإنفاق الحكومي كوسيلة لمعالجة التضخم.
وغرد الملياردير هذا الأسبوع قائلًا:“لا أستطيع الانتظار، هناك الكثير من الهدر والتنظيم غير الضروري في الحكومة والذي يجب أن يختفي”.
وأظهر أحدث استطلاع رأي أجرته“وول ستريت جورنال” أن“ترامب” يتقدم بنحو 8 نقاط مئوية على منافسته الديمقراطية“كامالا هاريس” عندما سُئل الناخبون عمن سيكون أفضل في التعامل مع الاقتصاد، وبـ 5 نقاط في التعامل مع التضخم.
ويخطط أيضًا للقول في خطاب اليوم:“ستقرر هذه الانتخابات ما إذا كنا سنكافئ 'كامالا هاريس' بإعادة انتخابها لأربع سنوات أخرى من الكارثة الاقتصادية، أو ما إذا كنا سنغير الاتجاه”.
المصدر:
MENAFN05092024000202011048ID1108641704
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