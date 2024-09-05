نمو قطاع الخدمات في أمريكا بأسرع وتيرة شهرية منذ مارس 2022

(MENAFN
- Al-Borsa News) توسع النشاط الاقتصادي في قطاع الخدمات بالولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي في أغسطس، ليسجل القطاع نموًا للمرة السادسة منذ بداية العام الجاري.
وبحسب بيانات معهد إدارة التوريد الصادرة اليوم الخميس، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الخدمي بمقدار 0.1 نقطة إلى 51.5 نقطة خلال أغسطس، متجاوزًا التوقعات التي رجحت تسجيله 51.3 نقطة.
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وفي حين سجل مؤشر الأسعار 57.3 نقطة، بزيادة 0.3 نقطة عن قراءة يوليو، ارتفع مؤشر المخزونات بعد شهرين متتاليين من الانكماش، مسجلاً 52.9 نقطة، بزيادة 3.1 نقطة عن يوليو، ونما مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 53 نقطة، بزيادة 0.6 نقطة.
فيما أظهرت القراءة النهائية الصادرة عن“إس آند بي جلوبال”، نمو النشاط الخدمي بأسرع وتيرة شهرية منذ مارس 2022 وسط تدفقات طلبيات جديدة قوية، حيث زاد مؤشر مديري المشتريات الخدمي المعدل موسميًا عند 55.7 نقطة في أغسطس، من 55 نقطة في يوليو.
المصدر:
MENAFN05092024000202011048ID1108641703
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