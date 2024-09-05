نمو قطاع الخدمات في أمريكا بأسرع وتيرة شهرية منذ مارس 2022

MENAFN - Al-Borsa News) توسع النشاط الاقتصادي في قطاع الخدمات بالولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي في أغسطس، ليسجل القطاع نموًا للمرة السادسة منذ بداية العام الجاري.

وبحسب بيانات معهد إدارة التوريد الصادرة اليوم الخميس، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الخدمي بمقدار 0.1 نقطة إلى 51.5 نقطة خلال أغسطس، متجاوزًا التوقعات التي رجحت تسجيله 51.3 نقطة.

موضوعاتبورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على ارتفاع أمريكا تخصص نحو نصف مليار دولار لتطوير البنية التحتية للطاقة الكهرومائية استقرار فائدة الرهن العقاري في أمريكا مع ترقب تقرير الوظائف الشهري

وفي حين سجل مؤشر الأسعار 57.3 نقطة، بزيادة 0.3 نقطة عن قراءة يوليو، ارتفع مؤشر المخزونات بعد شهرين متتاليين من الانكماش، مسجلاً 52.9 نقطة، بزيادة 3.1 نقطة عن يوليو، ونما مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 53 نقطة، بزيادة 0.6 نقطة.

فيما أظهرت القراءة النهائية الصادرة عن“إس آند بي جلوبال”، نمو النشاط الخدمي بأسرع وتيرة شهرية منذ مارس 2022 وسط تدفقات طلبيات جديدة قوية، حيث زاد مؤشر مديري المشتريات الخدمي المعدل موسميًا عند 55.7 نقطة في أغسطس، من 55 نقطة في يوليو.

المصدر: